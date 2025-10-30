Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 Kasım 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Ekim 2025 00:50, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 00:39
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

SÜREÇ TAKVİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulu Başvuruları için;

