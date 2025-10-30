İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerin tam metinlerine ek olarak https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-olcutleri-puan-tabl.xlsx linkinde yer alan Üniversitemiz Atama ve Yükseltme Ölçütlerinin yer aldığı puan tablosunu içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB'yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlk Başvuru Tarihi : 30.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.11.2025

NOT: Profesör kadrosuna başvuru yapacak adayların, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gerekmektedir.

*Yabancı Dil Puanı belirtilen Bölüm/Programlar için Yabancı Dil Belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi No:10 C Blok 4. Kat Kağıthane / İstanbul