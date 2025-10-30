İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlarına sahip olmak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/201228280) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak,

g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek.

2- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1 KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI - SİBER GÜVENLİK UZMANI

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilgi güvenliği/siber güvenlik uzmanı veya sistem yöneticisi veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

c. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları ve yazılımları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

d. Sunucu ve disk sanallaştırma sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e. Yazılım ve Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Sızma (penetration) testleri ve test araçlarının kullanımı konusunda tecrübeli olmak,

g. Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri, Active Directory, DNS, LDAP yapılarının güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

h. Kablolu ve kablosuz yerel alan ağ(lan) tcp/ip, ipv4-ipv6 geniş alan ağ(wan), Kablosuz yerel alan ağ(wlan)sanal özel ağ(VPN), SSL, dinamik yönlendirme protokolleri, ieee 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

i. Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, omurga ve kenar ağ anahtarı firewall IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, siem, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ cihazlarının güvenliğini sağlayabilmek,

j. Yaygın güvenlik açıkları (CVE) platformlarını takip ediyor olmak,

k. Analitik düşünebilmek, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

l. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

m. Tercihen;

1. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak

2. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

3. Certified Information Systems Security Professional(CISSP) Sertifikasına sahip olmak,

4. ITILv4 vb. standart yapılarıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Şartname, hakediş, sözleşme okuma ve hazırlama süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru için istenen belgeler: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online yapılarak, istenilen belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir.

2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.

3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar;

1) İlan tarihinden önce alınmış,

2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış,

3) Sınavla alınmış, olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi [KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.]

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.]

9. Diploma veya mezuniyet belgesi,

10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

11. Nüfus cüzdanının örneği,

12. İkametgah Belgesi (barkodlu)

13. Adli Sicil Belgesi (barkodlu)

14. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 2(iki) yıl askerliğinin ertelenmiş olduğuna dair belge

15. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin(Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı) 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir.

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden 20.11.2025 tarihinde ilan edilecektir.

Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav tarihi ve sınavın yapılacağı yer bilgisi https://personel.medeniyet.edu.tr/ tr/duyurular internet adresinden duyurulacaktır.

Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ

1. Değerlendirme sonucunda nihai listede yer alan adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak sınava katılacaklardır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilecektir.

Sınav puan hesaplama yöntemi : [(Yazılı Sınav Puanı x 0,5) + (Sözlü Sınav Puanı x 0,5)]

2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asil olarak ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1. Sınav sonuçları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden ilan edilecektir.

2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde göreve başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Ünalan Mahallesi, Ünalan Sk. D-100 Karayolu, Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul

