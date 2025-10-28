Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Göç idaresi Başkanl ığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Tablo-1 ve Tablo-2 de unvanı ve sayısı belirtilen merkez teşkilatından 14 adet, taşra teşkilatından ise 105 adet olmak üzere toplam 119 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A) SÖZLÜ SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

2- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlan için KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunan adaylann tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3- Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adaylann başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

1-AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2- BÜRO PERSONELİ (Lisans)

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

3- ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sislenilen Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) C Sharp (C#) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

e) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4- DESTEK PERSONELİ (Şoför)

a) Ortaöğretim mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

5- DESTEK PERSONELİ (Temizlik)

a) Ortaöğretim mezunu olmak,

b) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

6- MÜTERCİM- TERCÜMAN (İngilizce)

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili Eğilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

7- MÜTERCİM- TERCÜMAN (Fransızca)

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Fransızca), Fransız Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransız Dili Eğitimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Fransızca) ve Mütercim-Tercümanlık (Almanca, Fransızca) bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Fransızca dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

8- MÜTERCİM- TERCÜMAN (Arapça)

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (Arapça), Arap Fars Dili Edebiyatı ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ( YDS/e-YDS) Arapça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

9- MÜTERCİM- TERCÜMAN (Farsça)

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Farsça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Farsça), Fars Dili ve Edebiyatı ve Arap Fars Dili Edebiyatı bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurunılarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Farsça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

10- MÜTERCİM- TERCÜMAN (Rusça)

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Rusça Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (Rusça), İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatlan, Doğu Dilleri (Rus Dili Edebiyatı), İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları ve Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) Rusça dilinden en az (B) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

11- PROGRAMCI

a) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

12- SOSYAL ÇALIŞMACI

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Sosyal Hizmet bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak.

13- TEKNİKER (Elektrik)

Üniversitelerin Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanmı, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

14- TEKNİKER (Tesisat)

Üniversitelerin Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

15- TEKNİSYEN (Tesisat)

Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallannın birinden mezun olmak.

16- TEKNİSYEN (İnşaat)

Ortaöğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi alanının dallarından birinden mezun olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 28 Ekim 2025 tarihi saat: 09:00'da başlayıp 8 Kasım 2025 tarihi saat: 23:59'a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların KPSS puanı, YDS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncel leme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf veyajpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurulularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı avukatlık ruhsatnamesini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Ek Belgeler" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Ek Belgeler" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

6- Yabancı dil denklik belgesi bulunan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Yabancı Dil Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kunımlannca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme stiresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

8- Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hale talebinde bulunamayacaktır.

10- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvuru işlemleri tamamlandıktan adayların Kariyer Kapısı üzerinden sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

3- Başvurusu kabul edilen adayların merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanına göre KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan her pozisyon unvanı için KPSS (B) grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Ç) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmimde olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ

1- Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adayların Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Başkanlığımızın (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır.

2- Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

1- Avukat pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Kamulaştırma Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve iflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 7 Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

2- Çözümleyici, Sistem Programcısı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Programlama Dilleri, Donanını, Yazılım, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

3- Mülercim-Tercüman pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

4- Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur,

5- Programcı pozisyonu için lisans eğitimine ait bilgiler. Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

6- Büro Personeli pozisyonu için Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

7- Tekniker pozisyonu için mesleki bilgiler. Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

8- Teknisyen pozisyonu için mesleki bilgiler, Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

9- Destek Personeli pozisyonu için Genel Kültür, Genel Yetenek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri) konularından oluşur.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ

1- 4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu. (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti vc inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel vc teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

2- Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

3- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

G) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir vc en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösteren

Tabio-1 ve Tablo-2'de yer alan her pozisyon unvanı için Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır.

2- Sözlü sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

3- İlan edilen pozisyon unvan sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenebilecektir.

4- Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak. Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. Ğ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş (sözlü) sınavı başarı listelerine sonuçların ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

I) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1- Giriş (sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilmek suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

2- Giriş (sözlü) sınavını kazanan adayların belgeleri kontrol edildikten atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri Başkanlığımızca yapılacaktır.

3- Adaylardan istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacak olup göreve başlayanların ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

İ) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

J) DİĞER HUSUSLAR

I - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş (Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavlan geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2- Başkanlığımız gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4- Başkanlığımızın https://www.goc.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Başkanlığı

Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4

06200 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0312 422 08 27

11447/1-1