TÜİK, 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI - PROGRAMCI ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın, Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P3 (Lisans) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde 5 (beş) Çözümleyici, Sistem Programcısı ile 5 (beş) Programcı olmak üzere toplam 10 (on) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

1.1.GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

d. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

f. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

1.2.ÖZEL ŞARTLAR

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI (SİBER GÜVENLİK) POZİSYONU İÇİN;

a. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Tercihen;

. Temel düzeyde yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak,

. Temel düzeyde ağ ve sistem teknolojileri bilgisine sahip olmak,

. Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojisi Regülasyonları ile Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Temel Bilgi Güvenliği Kavramları bilgi sahibi olmak,

. Siber Güvenlik Teknolojileri (Zafiyet tarama araçları, uç nokta güvenlik çözümleri, ağ güvenlik çözümleri, log toplama ve analiz çözümleri, e-posta güvenlik çözümleri) bilgi sahibi olmak,

. MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI (TEST UZMANI) POZİSYONU İÇİN;

a. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Tercihen;

. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin temel prensipleri ve pratikleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

. İlişkisel veritabanı (Oracle, PostgreSQL, vs) tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Test Dokümanları hazırlama ( Test Planı, Test Stratejisi, vb) ve Test Senaryoları hazırlama konularına hakim olmak,

. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

. Selenium, Cucumber, Silktest..vb araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

. SOAP UI veya Postman kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,

. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI (İŞ ANALİSTİ) POZİSYONU İÇİN;

a. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Tercihen;

. Veri analizi, yazılım geliştirme ve metaveri yönetimi konularında temel düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak (SAS, Python),

. Veritabanı yönetimi, ilişkisel veritabanı (Oracle, PostgreSQL) tasarımı ve kullanımı ile orta - ileri seviye SQL bilgisine sahip olmak,

. Mevcut, yeni ve gelişmekte olan teknolojileri iş süreçlerine uygulayabilme yetkinliğine sahip olmak,

. MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

. Raporlama, planlama ve dokümantasyon becerileri güçlü olmak,

. Alanına dair ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden ve kendini sürekli güncel tutan,

. Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, sunum yetkinliği güçlü olmak,

. Veri, yöntem, metaveri standartları ve kaynak araştırması yaparak sorunlara çözüm üretebilme alışkanlığına sahip olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın ve görev takibi konusunda disiplinli olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI (VERİTABANI) POZİSYONU İÇİN;

a. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b. Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Tercihen;

. İlişkisel veritabanı (Oracle, PostgreSQL, MSSQL vb .) tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. SQL ile ilgili orta/ileri düzey bilgi sahibi olmak,

. Tercihen PL/SQL, T-SQL, PL/pgSQL gibi veritabanı programlama dillerini orta-ileri düzeyde kullanabilmek,

. Tercihen Bash, Python gibi betik dillerinde temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

. Veri modelleri, veri akış diyagramları, sistem entegrasyonu gibi konularda analiz ve dokümantasyon becerisine sahip olmak,

. Veri kalitesi, doğruluğu, bütünlüğü ve tutarlılığı ilkeleri doğrultusunda analiz yapma ve kontrolleri planlama becerisine sahip olmak,

. Veri aktarım süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin kök neden analizleri yapmak ve iyileştirme önerileri geliştirmek,

. Mevcut, yeni ve gelişmekte olan teknolojileri iş süreçlerine uygulayabilme yetkinliğine sahip olmak,

. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak.

PROGRAMCI (LİSANS)

a. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik-Matematik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Matematik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

b. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığını belgelemek (transkript, ders açılım belgesi) veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Tercihen;

. Temel düzeyde bilgisayar, donanım ve yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak,

. SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

. İlişkisel veritabanı (Oracle, PostgreSQL, vs) tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

. MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

. Bilgi güvenliği ve active directory hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Bilgisayar ağları ve yapıları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. İşletim sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını, 27/10/2025 (09:00) - 10/11/2025 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgeler;

1. Diploma veya mezuniyet belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3. KPSS Sonuç Belgesi, (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

6. Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için; Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığını belgelemek (transkript, ders açılım belgesi) veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak, (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

7. Çözümleyici, Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için; Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika), (Söz konusu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

8. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren doğrulama kodlu belge, (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Başvuru yapacak adayların YDS sonuç belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir.) veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belge (Onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.),

9. Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda; KPSS (B grubu) KPSS P3 puanı esas alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle yapılacak sıralama neticesinde, her bir unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak sözleşmeli personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet sayfasında ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntülenebilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

4- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a. Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade yeteneği, (10 puan)

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)

Konularında değerlendirilecek, komisyon başkan ve üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Başarılı olan adayların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların yerleştirme sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.tuik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde müracaat etmeyerek istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

6- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)

2. Atama işlemi yapılmadan önce atanma hakkından feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3. Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar ilan edilen birim ve pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında 5237 sayılı TCK'nın ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

4. Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,

Sözleşmeli Personel ve İşçi Müdürlüğü

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Çankaya / ANKARA

Genel Şartlar için;

Tel: 0 (312) 454 73 56 - 72 87

Özel Şartlar için;

Yazılım Daire Başkanlığı

Tel: 0 (312) 454 84 85

Kamuoyuna duyurulur.

11314/1-1