Selçuk Üniversitesi 13 İşçi Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 13 Sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

4.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

6.Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,

7.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

8.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9.Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.).

10. 7/24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

TARIM İŞÇİSİ-KARMA ÇİFTLİK (BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ- 9213.06)

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının yemlerini taşımak, karma yemlerini hazırlamak (ihtiyaca göre makine veya el ile), yemlemek, altlıkları temizlemek ve yenilemek,

sağmal hayvanların sağım öncesi ve sonrası işlemlerini yapmak, sütleri sağmak, sağım makinaları ve süt tanklarının hijyenini ve günlük bakımını yapmak, sağılan sütü araca aktarmak, buzağıları beslemek, altlıklarını temizlemek ve yenilemek, besi hayvanlarını tartmak, transferi yapılacak hayvanları araca yüklemek, doğum yapacak ineklerin doğum öncesi ve sonrası işlemlerini ve takibini yapmak, hayvansal ve bitkisel üretim sürecinde traktörleri ekipmanları ile birlikte kullanmak, toprak hazırlığı, toprak işleme, ekim, ilaçlama, gübreleme, çapalama, hasat işleri için gerekli olan tüm ekipmanları kullanmak, sulama ve budama işlerini yapmak, kullandığı ve kullanacağı alet ekipmanların bakımı ile yakıt ikmallerini yapmak. Jeneratör v.b. makinelerin günlük kontrollerini yapmak. İş koluna uygun taşıma işlerini yapmak. Merkez ile ilçelerde bulunan arazi ve çiftliklere gidiş gelişlerde ehliyetine uygun taşıtları kullanmak. İdare tarafından bu kapsama uygun olarak verilecek diğer benzer işleri yapmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Traktör Ehliyeti sahibi olmak.

2.İlan tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) onaylı Büyükbaş Hayvan Sertifikası veya Küçükbaş Hayvan Sertifikası veya Kümes Hayvan Sertifikası olmak veya Tarım ve Hayvancılıkla ilgili faaliyet gösteren Kamu veya Özel Sektör Kuruluşlarında 6 ay süreyle çalıştığını belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü), Çiftçi Belgesi (ÇKS) Çiftçi Kayıt Sisteminden alınan belge veya Ortaöğretim Kurumlarının Tarım ve Hayvancılıkla ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3.En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

BAŞVURU, BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1- Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 27.10.2025-31.10.2025 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

2- İş-Kur üzerinden başvuru yapan adaylar İşkur Başvuru Formu ile birlikte Özel Şartlarda belirtilen belgeleri 03.11.2025-07.11.2025 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (İşçi ve Sözleşmeli Birimi) teslim etmeleri gerekmektedir. (Zorunlu)

3- Başvuru yapan adaylara ait belgelerin ön incelemesi yapıldıktan sonra 12.11.2025 tarihinde Selçuk Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.selcuk.edu.tr) sürece ilişkin detaylı duyuru yapılacaktır.

4- Başvuru yapan aday sayısının ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla olması halinde 19.11.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde kura çekimi yapılacak olup, kura sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

