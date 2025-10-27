Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile tam zamanlı 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunlan aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumiarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

FULL-STACK YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Katına Kadar-2 Adet)

1) .Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgeleyebilmek,

2) C#, ASP.NET, MVC, LINQ ve Web API konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,

3) Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim olmak,

4) Entity Framework {veya farklı ORM konusunda tecrübeli) kullanmış olmak,

5) Postgre SQL, Microsoft SQL, MySQL veri tabanlarından en az ikisini etkin bir şekilde kullanabilmek.

6) Bootstrap, CSS3, SASS, LESS, JQuery, HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML teknolojilerine hakim olmak,

7) SEO konusunda bilgi sahibi olmak.

8) Javascript /Typescript dillerine, UI/UX (frontend) mimarilerine hakim olmak,

9) Angular, React, Vue framework1 lerinden biri veya birkaçında deneyim sahibi olmak,

10) SVN/Git/TFS vb. VCS araçları ile çalışmış olmak,

11) Sürüm yönetimi ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Docker konusunda bilgi ve tecrübe sahibi ve Portainergibi araçları kullanmış olmak,

13) Net Web Services, SOAP ve REST konularında deneyimli olmak, Postman, ARC, SoapUl gibi programları kullanmış olmak,

14) Takım çalışmasına yatkın olmak, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak

Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:

1) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2) Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

3) Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications,

5) MCSD (MicrosoftCertified Solutions Developer): App Builder,

6) MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

7) MCSD (MicrosoftCertified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Katına Kadar-1 Adet)

1) .Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgeleyebilmek, yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve 10.000+ kullanıcıya sahip en az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak ve yönetmiş olmak,

2) SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

4) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, J Query) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Tasarım desenleri konusuna hakim olmak,

8) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

9) Yazılım loğlaması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

10) Distributes cache (Redİs vb.) araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Birim test, entegrasyon ve arayüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

12) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje yönetmiş olmak,

13) Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (jira,wiki, readme, kod yorumları vb.) önem vermek,

14) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

15) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

16) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

17) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

19) Docker ve/veya Kubernetes sanallaştırma aracı hakkında bilgi sahibi olmak,

20) IBM MQ, RabbitMQya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21) Flutter ile mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

22) Laboratuvar Yönetim Sisteminde (laboratuvar, bağlı cihazlar ve bu cihazlarda yapılan analizlerin taleplerinin alınması, analiz rapor sonuçlarının yansıtılması ve analizlerin faturalandırılması süreçlerini kapsayan) en az bir uygulama geliştirmiş olmak.

23) Banka entegrasyonlu merkezi ödeme sistemleri (sanal pos veya güvenli ödeme vb.) kullanan en az bir uygulama geliştirmiş olmak.

24) TFS, GİT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

1) MCSD: Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak

2) MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate): Web Applications

3) MCSD (MicrosoftCertified Solutions Developer): App Builder,

4) MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

5) MCSD (MicrosoftCertified Solutions Developer): Application Lifecycle Management.

6) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

7) .Net Core, Spring veya Django/Web2Py frameworklerinden biri ile uygulama geliştirmek

8) Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak

9) Redis, Hazelcast, MongoDB gibi Big Data araçları ile ilgili olmak

10) Agile yazılım metolojisi hakkında tecrübe sahibi olmak

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (4 Katına Kadar -1 Adet)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Konteyner altyapı yöneticisi (Kubernetes, Docker, OpenShift, OpenStack vb.) toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2) Linux (tercihen Ubuntu veya Debian Linux) işletim sistemlerininyönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemleri üzerinde kurulum, konfigürasyon, sıkılaştırma yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

3) Windows Server (2016 ve üstü) işletim sistemlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemleri üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,

4) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5) Docker, Kubernetes ortamlarının kurulum, bakım, yönetim, konfigürasyon, sorun çözümleme vb. konularında detaylı bilgi sahibi olmak,

6) Sunucu güvenlik sıkılaştırma prosedürlerini bilmek ve uygulayabilmek,

7) Mikro servis mimarisi ve kurumsal uygulamaların mikro servis mimarisine geçiş süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

8) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Sunucu sanallaştırma yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) Yedekleme, Veri Depolama ve SAN (Storage Area Network) donanım ve yazılım araçları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Otomasyon (Ansible, Chef, Puppet vb.) ve Bash, Python, Powershell gibi betik dilleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12) Bilişim sistemlerine ait DNS, e-Posta, AntiSPAM, Microsoft Active Directory, Güvenlik (firewall, antivirüs, vb.) ve Ağ Sistemleri (switch, dhcp, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen aşağıdaki yetkinliklere sahip olmak:

1) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION sertifikaları ya da dengi Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak,

2) Docker Container teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

3) Vmware certified professional - Data Center Virtualization (VCP4) veya üstü sertifikaya sahip olmak.

4) Debian, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim sistemlerinden en az birinde çalışmış olmak,

5) Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak,

6) Git, SVN konularında bilgi sahibi olmak,

7) LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak,

SİSTEM UZMANI (2 Katına Kadar -1 Adet)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory ve/veya LDAP temelli SSO çözümlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Microsoft Windows Sunucularında (2016 ve sonrası) ve/veya Linux (Ubuntu veya Debian) yapılandırma, bakım ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

3) Windows ve/veya Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

4) PowerShell, Bash ve Phyton vb. scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

5) Depolama (storage) üniteleri, SAN switch kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

6) Sanallaştırma teknolojileri üzerine bilgi sahibi olmak,

7) Linux veya Microsoft işletim sistemleri ile DNS, DHCP, FTP gibi servislerin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

8) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

11) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

12) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

13) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

14) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

1) Microsoft Certified System Associate (MCSA)

2) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

3) Microsoft Certified: Azure Fundamentals

4) Microsoft 365 Certified: Fundamentals

5) LPI, RHCSA veya RHCSE sertifikalarından birine sahip olmak,

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ DESTEK UZMANI (2 Katına Kadar -1 Adet)

1) Sistem veya ağ/güvenlik alanında olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

2) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) ve ağ teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

3) Active Directory, LDAP, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri veya Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4) Sunucu sanallaştırma platformlarından birinde bilgi sahibi olmak,

5) Tercihen Storage, ISCSI, SAN altyapısının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Tercihen kampus ağ cihazlarının konfigürasyonu, yönetimi, sağlık durumlarının izlenmesi İle oluşan sorunların giderilmesinde tecrübe sahibi olmak,

7) Tercihen güvenlik duvarı ve Web uygulama güvenlik duvarı yönetimini yapmış olmak,

8) Tercihen antivirüs ve uç nokta güvenliği, EDR/XDR çözümleri, NAC (Network Access Control) teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) Tercihen Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite, Rapid? gibi zafiyet tarama araçlarının kullanımında tecrübe sahibi olmak.

3) BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

a) Sınav başvuruları, 27.10.2025 günü saat 08.30'da başlayacak ve 10.11.2025 günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, e-Devlet (Gazi Üniversitesi Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden giriş yaparak belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

b) Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde her ne sebeple olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

d) Adaylar, belirtilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

4) BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı ve ayrıntılı özgeçmiş,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi,

c) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

d) Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların mezuniyet bilgilerini kendilerinin girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yükleyeceklerdir.

e) Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

f) Özel sektörde çalışanlar için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi,

g) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

h) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan geçerliliği bulunan puanı veya bu dilde yapılan, uluslararası geçerliliği olup dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge, (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir.) Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini kendilerinin yüklemesi gerekmektedir.

i) Genel Başvuru Şartları başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Belge olarak, öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden atman eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alman sertifikalar)

j) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir)

k) Son üç (3) ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

I) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya onaylı örneği, (e-devlet üzerinden alınabilecektir)

m) Başvurulacak pozisyon için bilgi ve deneyimi gösteren sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) ile belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllan istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak; sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak; sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sınava girmeye hak kazanacaktır.

b) KPSS P3 Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS Puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

c) Adayların başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden ve Üniversitemiz internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6. SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav, sözlü/uygulamalı olarak 03-05 Aralık 2025 tarihinde Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılacaktır.

b} Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav saati ve ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı https://personel.fiazi.edu.tr adresli internet sitesi "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

7. SINAV KONULARI, SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

a) Sözlü/uygulamalı sınavda adaylar, pozisyonlara uygun olarak, genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları, ilgili pozisyona dair teknik bilgiler ve uygulama düzeyi %85 (yüzde seksen beş) ve bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü % 15 (yüzde on beş) olmak üzere değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alınması zorunludur.

b) Adaylar sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarını, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı https://personel.gazi.edu.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruyu müteakip Kariyer kapısından görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

c) Adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucu, adayların başarı puanı olarak belirlenecektir.

d) Pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak ve ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

e) Sınav sonuçları, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (https://personel.gazi.edu.tr) asıl ve varsa yedek listeler belirtilerek ilan edilecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, başarı puanına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

f) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra ölüm veya istifa hallerinde bunların yerine başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir.

g) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

h) Sınavda başarılı olanların Üniversitemizce kendilerine bildirilen süre içerisinde Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

i) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

8. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

a) Asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını ve adaylar hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren adaylar en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere Rektörlüğümüze müracaatta bulunacaklardır.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığımıza müracaat etmeyen sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

c) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

d) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

e) Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6. maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

f) Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversitemiz, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

g) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek ve yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

9. DİĞER HUSUSLAR

a) Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

c) Sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversitelerin Tıp Fakültesi hastanelerinden alınan görevini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren Sağlık Kurulu Raporu istenecek; sağlık raporu sunamayan aday ile sözleşme imzala nmayacaktır.

d) Sözlü/uygulamalı sınava yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda zorunlu sebeplerle Üniversitemizce değişiklik yapılması gerekirse yeni duruma ilişkin bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı https://personel.gazi.edu.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır,

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 202 22 00

E-Posta: [email protected]

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

