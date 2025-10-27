İstanbul Medeniyet Üniversitesi 29 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardın Ek 2 ne i maddesinin (b) fıkrasına göre Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 29 (yirmi dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şanlar

IJBaşvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2)Lisans mezunları için 2024 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3, ön lisans mezunlan için 2024 yılı KPSS(B) grubu KPSS-P93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı KPSS-P94 puan turu dikkate alınacaktır,

3)Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4)Destek Personeli pozisyonunda istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren "hizmetli" kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütecektir.

5 )Üniversi temizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)

6)10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

7)llerhangi bir sosyal güvenlik kurumun dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

8)Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9)17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

10)Tekniker (Kimya) pozisyonunda istihdam edilenler, Üniversitemizin Tütün ve Tütün Mamülleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarında çalışmasına engel bir durumun olmadığını gösteren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde (riskli işlerde) çalışabilir raporu getireceklerdir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, e-Devlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https //isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

İli. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

I) Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak)

2)Nüfus Cüzdan Örneği

3) Yerleşim Yeri İkametgah Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)

4)KPSS 2024 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

5)Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet çıktısı)

6) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet çıktısı)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) İlan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir

2) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

3) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

5) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

-Ilanen duyurulur.-

