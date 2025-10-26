Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA):

PERSONEL ALIM İLANI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, sorumluluk alabilen, seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ile I Destek Personeli (Büro Görevlisi) alımı gerçekleştirecektir. Ajansın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum ve Tokat illeri faaliyet alanı içerisindedir. Sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

Başvuru Tarihleri: 15/11/2025-04/12/2025

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 11/12/2025

Sözlü Sınav Tarihleri: Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi: Başvurular, e-Devlet - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınav Yeri: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cad. No: 62 ...

Tckkeköy/SAMSUN

Tel: 0 (362) 431 24 00, Faks: 0 (362) 431 24 09

E-mail: info(3}oka.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres: https://oka.ka.gov.tr/

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.t

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Ajansta istihdam edilecek adayların tamamının öncellikle aşağıda belirlilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı haıiç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu alabiliyor olmak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar



2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

a) KPSS puanı ile uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo l'de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dallan itibariyle Tablo I 'de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla en az 80 (seksen) puan alınış olmak,

c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).

2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından

a) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlanılın veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo I'de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,

b) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dili Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi İtibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

o Planlama, programlama,

o Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

o Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

o İzleme ve değerlendirme,

o Tanıtım, danışmanlık,

o Şehircilik ve çevre,

o Araştırma-geliştirme,

o Bilgi ve iletişim teknolojileri,

o Finansman,

o İnsan kaynakları yönetimi,

o Uluslararası ticaret.

Tablo 1: Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları Bölümler 2024-2025 KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Alınacak Uzman Sayısı Şehir ve Bölge Planlama PL P2, P3 puanlarından herhangi biri 80 puan veya asgari 5 yıl iş tecrübesi I (bir) Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği İşletme Mühendisliği Makine Mühendisliği Bilişim Mühendisliği Yazılım Mühendisliği PI, P2, P3 puanlarından herhangi biri 80 puan veya asgari 5 yıl iş tecrübesi 1 (bir) İktisat Ekonomi İşletme Kamu Yönetimi Finans ve Bankacılık PI2, PI3, PI4, PI5, PI9 P20, P24, P25, P36, P48 puanlarından herhangi biri 80 puan veya asgari 5 yıl iş tecrübesi 3 (üç) Toplam 5 (beş)

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda belirlilen alanların birinde veya birkaçında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, sözlü yarışma sınavında tercih sebebi olacaktır;

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla İlgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

d) İngilizce dışında ikinci yabancı dilden geçerliliği olan YDS veya eşdeğeri en az 50 puana sahip olmak.

e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,

f) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programlan, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

g) Coğrafi Bilgi Sistemleri deneyimine sahip olmak,

h) Yerel yönetimlerde planlama tecrübesine sahip olmak,

i) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,

j) Sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji konularında çalışmalar yapmış olmak,

k) Ekoturizm, gastronomi, kültür veya macera turizmi, şehirlerin markalaşması gibi alanlarda tecrübeye sahip olmak,

l) Uluslararası ticaret konusunda saha tecrübesine sahip olmak,

m) Girişimcilik, kitle tonlama, erken dönem teknoloji yatırımları, melek yatırımcılık gibi konularda deneyim sahibi olmak,

n) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak,

3. Destek Personeli İçin Aranan Özel Şartlar

3.1. Destek Personeli (Büro Görevlisi) Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin Asgari Şartlar

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve Ajans personel alımı için belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan (2024 ve 2025 yılında yapılan KPSS sınavları) Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 2'de yer alan ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

b) Üniversitelerin Tablo 2'de yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından lisans düzeyinde mezun olmak.

Tablo 2: Destek Personeli Adayları İç n İstenen Mezuniyet Alanları ve Taban Puanları Bölümler 2024-2025 KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Alınacak Destek Personeli Sayısı İktisat Ekonomi İşletme Maliye Finans ve Bankacılık Pi, P2, P3 puanlarından herhangi biri 70 Puan 1 (bir) Toplam 1 (bir)

3.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Başvuruda bulunan destek personeli adaylarının, aşağıda belirtilen alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, sözlü yarışma sınavında tercih sebebi olacaktır:

o Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o Tablo 2'de belirtilen öğrenim dalları veya bu dallarla ilgili alanlarda yüksek lisans mezunu olmak,

o İngilizce dil belgesine sahip olmak (son 5 yıl içerisinde alınmış YDS en az 50 veya eşdeğeri puan),

o Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,

o Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

o Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı bulunmak,

o En az "B" sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak aı aç kullanabilmek.

4. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

o Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin aşağıdaki internet sitesi bağlantı adresinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/esdegerlikdokuman_l 4032025.pdf

o Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

o Tablo I 'de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında beyanlarına ilişkin ''Denklik Gösterir Belgeyi" ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

o Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği madde 10/7 gereği iş tecrübesiyle doğrudan sözlü yarışma sınavına alınmak suretiyle istihdam edilecek uzman personel sayısı, Ajansın toplam personel sayısının yüzde kırkını aşamaz hükmü caridir.

5. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 15/11/2025 tarihinden başlayarak 04/12/2025 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi Üzerinden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden,

Tablo 3: Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Belge Uzman Personel 1 Özgeçmiş ve Fotoğraf 2 Diplomaya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan " Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir belge(ler)i yüklemeleri gerekmektedir.) 3 KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, tecrübelerine ilişkin olarak SGK uzun vadeli hizmet dökümü ve görevi/unvan bilgisini içerir çalışılan işyerlerinden alınmış onaylı yazılar 4 Uzman personel adayları için ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir,) 5 Son 1 ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı. 6 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya ertelemiş olduğunu gösteren belge. 7 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

6. Başvuruların Değerlendirilmesi

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı/ iş tecrübesi, YDS puanı ve Tablo 4Te belirtilen diğer değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarım Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu pııanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur, Adaylara, Ajans tarafından "Kişilik Envanteri Testi1' uygulanabilir.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş giinü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bu sınavı, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ilanından önce herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir.

Tablo 4: Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri Uzman Personel İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) KPSS Puanı (KPSS) veya İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla Tecrübe Yılı* 55 Yabancı Dil Sınavı Puanı (YDS) 35 Yüksek Lisans 2 Doktora 4 İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 Destek Personeli İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) KPSS Puanı (KPSS) 90 Yüksek Lisans 10 * 5 yıl ve üzerindeki iş tecrübesi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve 5 yıl üzerindeki her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde ilave 2 puan verilir.) ** ikinci yabancı dile ilişkin YDS asgari 50 puan veya buna eşdeğerliliği bulutlan sınav puanları dikkate alınır.

7. Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır, Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin yer bilgileri, 11/12/2025 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.oka.ka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Merkez Organize San. Bölgesi Yasar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.oka.ka.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

8. Yarışma Sınavının Yapılışı

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu islenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışına sınavına alınırlar.

b) Yarışına Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.



c) Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.



9. Değerlendirme

a) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)'tir, Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir.

c) Belli bir öğrenim dalı veya kadro bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalı veya kadrodan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ancak bu husus sadece aynı tür kadrolar arasında uygulanabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

10. Sonuçların Duyurulması

a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

11. Görevlendirme

a) Sınavı kazananların, kendileriyle ilk 2 ayı deneme süresi olmak üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

b) Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

c) Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz elliği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

12. Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olup Ajans'ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname1 niıı Ek Madde I l/c fıkrasına tabi olup 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.