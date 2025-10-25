EGM, 5 sözleşmeli helikopter pilotu alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PİLOT (HELİKOPTER) ALIM İLANI

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B kapsamında görevlendirilmek üzere merkez teşkilatına (5) Sözleşmeli Helikopter Pilotu personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b. Yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirmeyi kabul etmek.

c. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

d. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

f. Askerlik hizmetini yapmış veya tamamlamış sayılmak.

g. Adli sicil ve Arşiv kaydı açısından herhangi bir engel bulunmamak.

h. Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Polis Havacılık Birimlerinde çalıştırılmayı kabul etmek.

i. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 1 inci maddesinde yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

j. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamaktadır. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

k. Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

Sözleşmeli Helikopter Pilotu (Tam Zamanlı)

a. Pilotluk lisansına sahip olmak.

b. Pilot olarak 500 saati 1. Pilot olmak üzere toplamda minimum 1500 saat helikopter uçuşu bulunmak.

c. T-129 ATAK, T-70 veya S-70 tipi helikopterlerden en az birinde 1. Pilot statüsünde olmak (Tercihen Öğretmen Pilot ya da Test-Tecrübe Pilotu olmak).

d. Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Annex1'deki ve JAR FCL-3'deki ticari pilot şartlarına uygun olmak (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık

kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir).

1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli

a. Başvurular 03.11.2025 -07.11.2025 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 07.11.2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

b. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)adresinden yapabilecek ve şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de PDF ya da JPEG formatında yüklemeleri gerekmektedir.

d. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek ve başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)üzerinden alabileceklerdir.

e. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

f.www.egm.gov.tradresinden link olarak sunulan "Sözleşmeli Pilot Nitelikleri" başlıklı form doldurularak yüklemeleri gerekmektedir (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir).

1.4 Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

a. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)internet adresinde görüntülenebilecek, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.

c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların "Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını" yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

1.5 Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav Konuları

a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c. Genel yetenek ve genel kültürü,

d. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

1.6 Kesin Başarı Listesi

a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek, adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

1.7 Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla 10 (on) gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

1.8 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

a. Dilekçe (form1),

b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır),

d. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge,

e. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

f. Askerlik durum belgesi (aslı),

g. Sözleşmeli Helikopter Pilotu Temel Pilotaj Sertifikaları (Ticari Pilot Lisansı ya da Devlet uçucuları için Temel Pilotaj eğitimini başarı ile tamamladıklarına dair belge/sertifika) ve yetkilerini (IR, Öğretmen Pilot, Bakım vs.) belirtir belge,

h. Tip İntibak Belgeleri,

i. Tek motor, çift motor uçuş saatleri ve varsa 1. Pilotluk Belgeleri,

j. Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt

çizelgeleri,

k. Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu,

l. Kazanan adaylardan belgelerin asılları veya "aslı gibidir" onaylı evrakları istenilecektir.

1.9 Sınavı Kazananların Atanması

a. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b. Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sağlık şartlarını Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) Annex1'deki ve JAR FCL-3'deki ticari pilot şartlarına uygun olması ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sonucunun olumlu olmasına müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. DİĞER HUSUSLAR

a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

NOT: Sözleşmeli Helikopter Pilotu Nitelikleri Formu www.egm.gov.tradresinden link olarak paylaşılmıştır.

3.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 0312 462 17 42

