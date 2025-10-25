Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 15 adet "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2024 veya 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

e) 01.01.2025 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

- Adaylar başvurularını 14 Kasım 2025 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer kapısı portalında "Başvurularınız" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından, ilgili KPSS puan grubunda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak tabloda belirtilen sayıda aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar da yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

- Başvuruları değerlendirme süreci https://kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A-YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 03/12/2025 - 08/12/2025 saat 23.59'a kadar; sınav giriş ücreti olan 200 (ikiyüz) Türk Lirasını Üniversitenin HALKBANK Merkez Şubesi ALICI ADI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, IBAN:TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72, ŞUBE KODU: 194, HESAP NO: 06000072 numaralı hesabına "Adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, TİHEK Uzman Yard. Sınavı" açıklaması ile yatıracaklardır. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatıran ve sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste, 11 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar www.tihek.gov.tr ve http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

c) Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 11.12.2025 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Yazılı sınav, 14.12.2025 Pazar günü saat 10:30'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/ giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

e) Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ve sınav soruları ile yazılı sonuçlarına ilişkin itiraz usulü ve ödenmesi gereken itiraz ücretlerine ait bilgiler www.tihek.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

f) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

g) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

- Genel Kültür (% 10),

- Genel Yetenek (% 10),

- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).

- Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler (%50)

Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin fakülte gruplarını göre dağılımı

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin:

. Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), Borçlar hukuku (genel hükümler), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

Siyasal Bilgiler / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları İçin:

. Makro-Mikro İktisat, Siyaset Bilimi, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Personel Yönetimi, Türk Siyasi Tarihi, Mahalli İdareler (% 50)

İletişim Fakültesi Mezunları İçin:

. İletişim Tarihi, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Etiği, Medya Okuryazarlığı, Yeni medya/sosyal medya, İletişim Hukuku (% 50)

B- SÖZLÜ SINAV

a) Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

b) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

c) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

V-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

a) Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kariyer Kapısı Platformu web sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir.

d) Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

e) Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

f) Sınav sonucunda, mezuniyet grupları için ilan edilen kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde yalnızca başarılı aday sayısı kadar alım yapılabilir veya yukarıda belirtilen mezuniyet gruplarına ait kontenjanlar arasında değişiklik yapılmak suretiyle alım yapılabilir.

V. DİĞER HUSUSLAR:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.