Sayıştay 19 sözleşmeli personel alacak

T.C.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

SOZLESMELI BILISIM PERSONELI ALIM ILANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P1 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 10 (on) katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P1 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen ya da KPSS P1 puanı 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS P1 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BASVURU SARTLARI

A. GENEL SARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

B. OZEL SARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. Sistem Uzmanı (C Grubu)

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) VMware sunucu sanallaştırma kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e) Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak, yönetimini yapabilmek,

g) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

h) Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

j) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Huawei, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k) Microsoft IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

l) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

m) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

o) Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında tecrübe sahibi olmak,

p) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak,

q) Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,

r) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s) Tercihen, belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ve takım çalışmasına uyum sağlayabilir olmak,

t) Tercihen, ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (C Grubu)

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,

c) VueJS, AngularJS, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery ve UML konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Eclipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,

h) Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen, mobil platformlar için (Android, IOS) uygulama geliştirmiş olmak,

j) Tercihen, JUnit test framework'ünde tecrübe sahibi olmak.

3. Iş Zekası Uzmanı (C Grubu)

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde İş Zekası Uzmanı / Yöneticisi / Mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve rapor geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Temel ve orta seviye SQL bilgisine sahip olmak,

d) Tercihen, ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Tercihen, veri ambarı modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen, büyük veri kurulum, yapılandırma ve idame süreçlerinde bulunmuş olmak.

II. ISTENILEN BELGELER

a) Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)

f) Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,

h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,

i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

Belge istenen hallerde ilgili belgenin ibrazı zorunludur. Talep edilen belgeleri (KPSS sonuç belgesi ve yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge hariç) eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son başvuru tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son başvuru tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BASVURU SEKLI, YERI ve TARIHI

Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 27/10/2025 tarihinden 07/11/2025 tarihi mesai saati bitimine kadar "T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BASVURULARIN DEGERLENDIRILMESI VE SONUCLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, son iki yılda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P1 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P1 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen ya da KPSS P1 puanı 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS P1 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV KONULARI YERI VE TARIHI

Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; "Inönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat / Cankaya / Ankara" adresinde, www.sayistay.gov.trkurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUCLARININ DEGERLENDIRILMESI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

VII. SINAV SONUCLARININ ILANI ve ISE BASLAMA

Grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı

sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

IX. TEBLIGAT

Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı'na aitwww.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ & SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucunda, aşağıda ilan edilen hususlar çerçevesinde 3 sözleşmeli çözümleyici, 13 sözleşmeli programcı olmak üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel şartlar

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. Lisans mezunları için 2024 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP1 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.)

5. Sınav başvurusunun son günü itibarıyla, ilanda belirtilen şartları sağlıyor olmak.

B - Çözümleyici Pozisyonu için aranacak özel şartlar

1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

3. .Net/Java ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak,

4. .Net Framework, ASP.NET MVC teknolojilerine veya J2EE, AngularJS, Spring Boot, Spring MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak,

5. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

7. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak,

8. Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Entity Framework veya Spring Data JPA konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10. Native SQL bilgisine sahip olmak,

11. MS SQL Server ve/veya Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12. Versiyonlama araçlarından (Git, Azure Devops, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Yazılım yaşam döngüsü (ISO/IEC 12207) ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

14. Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme alanında çalışmış olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

15. İngilizce dilinde, son beş yıl içinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

C - Programcı pozisyonu için aranacak özel şartlar

1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

3. Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda belirtilen alanlardan herhangi birinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı,

b) Yazılım Analiz/Test Uzmanı,

c) Veri Tabanı Uzmanı/Yöneticisi,

d) İş Zekası / Veri Analizi / Raporlama Uzmanı,

e) Sistem Uzmanı,

f) Ağ ve Güvenlik Uzmanı

4. İngilizce dilinde, son beş yıl içinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

Not:

1. Programlama dilini bildiğini belgelemek; Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge. (Transkript ve ders açılım belgesi)

2. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

II - BAŞVURU ŞEKLİ

1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvurular, 01.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet sitesinden, elektronik ortamda alınacaktır.

3. Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2. Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınavın tarihi ve yeri başkanlığımız internet sitesinde (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

IV - SÖZLÜ SINAV, DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI

1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

2. Sözlü sınav notu 70'in üzerinde olanlar başarılı, altında olanlar başarısız sayılacaktır.

3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

4. Sınav sonuçları başkanlığımız internet sitesinde (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecektir.

V- ATAMA

1. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.

2. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

3. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedeklerden atama yapılacaktır. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır

4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.