Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli vc 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında. Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama tikeleri Hakkında Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

l. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2. Tüm başvurular https://basvuru.mchTnctakif.cdu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda c-dcvlct kimlik doğrulaması (c-dcvlct Şifresi) ile alınacak olup, başvuru için istenen tüm belgeler elektronik ortama yüklenecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent kadrolarının başvuru süreci Personel Daire Başkanlığınca; doktor öğretim üyesi kadrolarının başvuru süreci kadronun ilana çıktığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından yürütülecektir.

4. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için sistem tarafindan istenen tüm belgelerin eksiksiz yüklenmesi vc gerekli onayların verilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanmayan veya taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Gerekli görülen hallerde aday tarafından online yüklenen belgeler, Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilir.

6. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartlan taşımaları gerekmektedir.

7. Adayların başvurdukları unvana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgi 23., 24. veya 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları vc Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen koşullan sağlamış olmaları gerekir.

8. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.

9. istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. Adaylar tek bir kadro için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

11. Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanını alanlar ise doktor Öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

12. Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS, e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM taralından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise; doktor öğretim üyesi kadroları için en az 60 puan, doçent vc profesör kadroları (Doçentlik ünvanını aldığı dönemde 65 puan almış olanlardan tekrar yabancı dil puanı istenmez) için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesinin 6/2 (d) bendi uyarınca; eşdeğerliğe konu Türkiye'de yapılan sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyen ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

13. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması şarttır.

14. idare gerekli gördüğü takdirde ilanı herhangi bir aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir.

15. İdarenin ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

İstenen belgeler başvurulan kadro unvanına göre değişiklik gösterebilir. Online başvuru sisteminde istenen belgelerin tamamının, belge aşağıda belirtilmemiş olsa bile, yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evrakın PDF formatında yüklenmesi ve yüklenen bu evrakın görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adaylann sorumluluğundadır.

Belgelerde doğrulama kodu, karekod vb. var ise okunaklı ve eksiksiz olmalıdır.

1. Başvuru Formu: "https://pdb.mehmetakif.edu.tr/tr/content/23307/kadro-basvuru-formlari" adresinden indirilebilir. Dilekçe indirilip doldurulduktan sonra imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir

2. Özgeçmiş ve Yayın Listesi: YÖKSİS üzerinden indirilecek yayın listesinin de bulunduğu özgeçmiş veya adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Özgeçmiş örneği https://pdb.mehmetakifedu.tr/tr/content/23310/ozgecmis adresinden indirilebilir.)

3. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik/Doçentlik Belgesi: e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri sisteme yüklenecektir.

4. Yabancı Dil Belgesi: İlanın Genel Açıklamalar bölümünün 12. maddesinde belirtilen şartlar kapsamında doğrulama kodlu, barkodlu belge.

5. Denklik Belgesi: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler.

6. Fotoğraf: Son 6 ( altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, ( jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)

7. Nüfus Ciizdam/Kimlik Kartı: PDF formatında ön ve arka yüz fotokopisi.

8. Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi.

9. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

10. Adli Sicil Kaydı: E-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu belge.

11. Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılım Sertifikası: Atama sürecinde de teslim edilebilecektir.

12. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Tutanağı: Tutanak "https://pdb.mehmetakif.edu.tr/tr/content/2331l/akademik-vukscltilme-ve-atanma-kritcrleri-degerlendirme-komisvonu-tutanaklari" adresinden indirilecektir. Aday, tutanağın sadece üst kısımda yer alan kişisel bilgiler kısmım doldurarak sisteme yükleyecekler.

13. Temel Alan Asgari Başvuru Şartlarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu: Aday, "https://pdb.mehmetakif.edu.tr/tr/contenl/23312/temel-alan-asgari-basvuru-sartlarinin-saglandigina-iliskin-bildirim-formlari" adresinden kendi temel alanına ait formu indirerek puanlamasını yapacak daha sonra ıslak imza ile imzaladıktan sonra belgeyi sisteme yükleyecektir.

14. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinin 10. maddesinde belirtilen ek puan kriterlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler.