Tarım ve Orman Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 15 adet 7'nci derece "Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere Giriş Sınavları yapılacaktır.

1. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayın;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

1.2. Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü ve İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden birinden mezun olması veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

1.3. Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 75 taban puan almış olması,

Tablo: Mezuniyetine/unvanına göre sınav grupları itibariyle yapılacak sınav sonucunda alınacak Müfettiş Yardımcısı kadro adedi ile gerekli KPSS puan türü, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınava çağrılacak aday sayısı bilgilerini gösterir tablo.

1.4. Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış

olması (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

1.6. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına

en fazla iki kez katılmış olması,

1.7. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarını taşıması,

1.8. Giriş Sınavına başvuran adayların sınavla ilgili tüm tebligatları UETS (Ulusal Elektronik

Tebligat Sistemi) üzerinden yapılacağından adayların bu sisteme kayıtlı olması,

Gerekmektedir.

2. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

2.1. Giriş Sınavı başvurusu, 31.10.2025 tarihinde başlayıp, 14.11.2025 tarihinde saat 23.59'da sona

erecektir.

2.2. Adaylar, sınav başvurularını, elektronik ortamda e-devlet üzerinde "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu işe Alım" veya "Kariyer Kapısı

(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformları üzerinden yapacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.3. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabileceklerdir.

2.4. Bu ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.5. Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, bilgilerini ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.6. İlanda yer alan mezuniyet alanlarına denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

2.7 Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

2.9. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle

değişiklik yapılamayacaktır.

2.10. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu değildir.

2.11. Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

2.12. Adaylar başvuru sırasında son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını ve kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (bu özgeçmişe, Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmadığı beyanı ile UETS adresi de eklenecek) sisteme yükleyecektir.

3. GİRİŞ SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

3.1. Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

a) Sosyal bilimler alanları dışındaki adaylar için;

1) Branşlara ait mesleki konular,

2) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri),

b) Sosyal bilimler alanlarındaki adaylar için;

1) Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri),

2) İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat),

3) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe), 4) Genel Muhasebe

Mevzuat sorularında 01.09.2025 tarihinden sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak olup, sorular bu doğrultuda hazırlanacaktır.

3.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü; 29.11.2025 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr) Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr/RTB) web sayfası, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı

(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformları ile Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) yönlendirdiği https://ais.gazi.edu.trinternet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınava giriş belgelerine, https://ais.gazi.edu.tr internet adresinde, giriş ekranında yer alan "e-Devlet ile Giriş Yap" seçeneği kullanılarak giriş yapmak suretiyle açılan sayfada 24.11.2025'den itibaren erişebilecek ve çıktısını alabilecektir. Adaylar, https://ais.gazi.edu.tr internet adresinde belirtilen şekilde çıktısını aldıkları sınav giriş belgelerini sınava girerken yanlarında bulunduracaklardır.

3.3. Cevaplı A Grubu Sınav Kitapçıkları GAZİÖDM tarafından sınav yapıldıktan sonraki ilk iş günü https://ais.gazi.edu.trsisteminden yayımlanacak olup, adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tradresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz).

3.4. Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tradresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz).

3.5. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr/) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr/RTB) internet sayfası ile "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformlarında ilan edilecektir.

3.7. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, (3.5.) maddesinde belirtilen internet adreslerinde ilan edilir. Bahse konu ilan tebligat hükmündedir.

4. DEĞERLENDİRME:

4.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her soru grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınavdaki soru gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

4.2. Yazılı sınavda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

4.3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat

yapılacaktır.

Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir. 4.4. Sözlü sınavda adaylar;

a) Y azılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

4.5. Giriş Sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.

4.6. Adaylar, Giriş Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

4.7. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.

4.8. Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında

kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve ATAMA:

5.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat (UETS) yapılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

5.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde, Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

5.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda

ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

5.4. Müfettiş Yardımcısı alımı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr), Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr/RTB) web sayfası, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu işe Alım" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformlarında ilan edilecek. Yazılı sınava ilişkin hususlar ayrıca GAZİÖDM'nin yönlendirdiği https://ais.gazi.edu.trinternet sayfasında da ilan edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık internet sayfasından (https://www.tarimorman.gov.tr) ya da aşağıda yer alan;

Adres: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Kavacık Subayevleri Mah. Fatih

Cad.No:6 Keçiören/ANKARA

Telefon : 0312 596 32 01 adres ve telefon numaraları aracılığıyla Başkanlıktan temin edilebilir.

ilan olunur.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı