İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Ekim 2025 02:00, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 01:19
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Adaylar başvurularını www.bakircay.edu.tr adresi "Duyurular" sayfasında yayımlanan bağlantı yoluyla Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlan başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

- Doçent ünvanı almış olan adaylar, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

- Profesör ünvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu ünvandan daha alt ünvanlı kadroya başvuru yapamazlar.

- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

