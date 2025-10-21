Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçe ile 6 (altı) adet Flash Bellek

2) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe ile 4 (dört) adet Flash Bellek

Flash Bellek İçerikleri: Bilimsel çalışma ve yayınlar, bir adet fotoğraf, kimlik kartı fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi (Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi), hizmet belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, Puan Tablosu (Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi), lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, KVKK Aydınlatma Metni.

Başvuruların 21/10/2025 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (04/11/2025 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

3) Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya postayla yapacaklardır.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilan sürecinin her aşamasında iptal etme ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

5) Profesör ünvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent ünvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.