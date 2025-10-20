İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda aynı Kanun'un 31. maddesi uyarınca öğretim görevlisi ve 50/d maddesinde belirtilen statüde araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2025 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02.01.1990 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir.)

-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dahil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

-Öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-İlan niteliklerinde belirtilen tecrübe süreleri ile deneyime ilişkin:

Hizmeti kamu kurumlarında geçmişse onaylı hizmet belgesi ile birlikte çalışma belgesi,

Kamu kurumları dışında geçmişse Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ve ilgili kuruluştan onaylı çalışma belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Enstitümüz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Enstitümüz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

-Başvurular https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapılacak olup posta, e-posta ve elden başvuru kabul edilmeyecektir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme/değişiklik yapma hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

MUAFİYET: Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent ünvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5- Başvuracaklar, Özgeçmiş, Yayın Listesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Doktora Tezi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Niyet Mektubu (İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar Madde-2 uyarınca), İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Esaslar uyarınca Başvurulan kadroya ilişkin Puanlama Formu ve Değerlendirme Formu (https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Adaylar Kanun, Yönetmelik, Usül Esas ve belgelere https://personel.iyte.edu.tr adresinden erişebilir.)

8- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

11221/2/1-1