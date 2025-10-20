Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 20.10.2025, Son başvuru tarihi: 03.11.2025 Pazartesi günü mesai bitimi.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların "FR-408 Öğretim Üyeliğine Başvuru Formu"nu doldurarak ekinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Fotoğraf iki (2) Adet, Askerlik Durum Belgesi (aslı veya e-Devletten alınmış karekodlu), Adli Sicil Kaydı Belgesi (aslı veya e-Devletten alınmış karekodlu), Hizmet Belgesi [(Bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya karekodlu e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.) (Üniversitemizde çalışanlardan istenilmemektedir.)], Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) aslı veya e-Devletten alınmış karekodlu (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.), Yabancı Dil Belgesi [(aslı veya e-Devletten alınmış karekodlu) (Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)], Nüfus Kayıt Örneği (Kurum Dışı Başvurular İçin), Yayın Listesi.

AİÇÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosuna üniversitemizin web adresinden ulaşılabilir. (aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.),

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;

1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk) ile birlikte ilgili Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

NOT:

- İlanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi itibari ile ilgili kadrolara başvuran adayların kadro şartlarını sağlaması gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans derecelerinden mezun olanların denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulunca, doktora diploması ile ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.