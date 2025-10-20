Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

I. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) alım ilanı;

Üniversitemizin Tablo l'de belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanna yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alım yapılacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartlan taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adaylann başvunılannı; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı; lisans, yüksek lisans diplomalan ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans ve yüksek lisans not ortalamasını gösterir transkriptleri (e-Devietten alınan karekodlu belge), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık nza metinlerinin imzalanması ile birlikte ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Rektörlük/Fakülte Dekanlıklan/Yüksekokul Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.belek.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

. Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm'programa başvuru yapabilir.

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları Yapılmayacaktır. Bunların atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. Tüm adaylann 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartlan taşıması gerekir.

. Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı