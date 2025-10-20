Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 5 Uzman Personel Alacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI (BEBKA)

Ajansımıza, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere toplam 5 (beş) Uzman Personel alımı yapacaktır.

BEBKA'nın merkez ofisi Bursa'da olup Eskişehir ve Bilecik illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmakladır. Ajans, faaliyetlerini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar BEBKA Genci Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde görevlendirilecektir.

* Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayımlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme ve sınav ilanını iplal etme yetkisine sahiptir.

1. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref vc haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal vc istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale vc alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması vc/vcya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu alabiliyor olmak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sımfa geçirilmiş olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlanılın veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından Tablo 2'dc belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan (Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 2'de belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

e) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmakladır. ÜDS-YÖKDİL belgesi kabul edilmemektedir.

d) KPSS've girme şartı aranmaksızın başvuracak adaylar için, KPSS'ye girme şartı aranmaksızın başvuracak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

. Planlama, programlama,

. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

. İzleme ve değerlendirme,

. Tanıtım, danışmanlık,

. Şehircilik ve çevre,

. Araştırma-geliştimıc,

. Bilgi ve iletişim teknolojileri,

. Finansman,

. İnsan kaynakları yönetimi,

. Uluslararası ticaret.

Alınacak olan 5 (beş) uzman personel yukarıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.2 Uzman Personel için Tercih Sebepleri

Uzman personel için aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birden fazlasına sahip olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

b) Kümelenme, rekabete İlık, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistikı analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal vc kırsal kalkınma konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

c) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları vc teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları vc bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırma ortamı değerlendirme konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

d) Yatırım fizibilitesi ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

e) Bölgede yoğunlaşmış otomotiv, makine-metal, tekstil, havacılık, raylı sistemler, savunma sanayi, seramik, gıda, mermer, beyaz eşya, madencilik, turizm gibi sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,

fl Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

g) Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji uygulamaları konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

h) Kamu İhale Kanunu'na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, fınansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

i) Uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat, ihracat ve gümrük işlemleri aşamaları konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

j) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak ve bunu belgelendirebilmek.

k) Kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi, tanıtım, içerik üreticiliği, kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi vb. kurumsal iletişim alanlarında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek.

I) İlgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

m) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı belgesi dikkate alınacaktır)

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları ve varsa 2.2. başlığı altında belirtilen tercih sebeplerinde yer alan şartları sağladıklarını belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 12/11/2025 tarihinden başlayarak son başvuru tarihi olan 25/11/2025 tarihinde saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı -Kamu İşe Alını" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresinden başvurabilecektir.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayım bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

. Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri: ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosundan, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

. Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversilelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

. Tablo 2'de yer alan bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, c-Dcvlct başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

* E-Dcvlcttcki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Lisans Mezuniyet Belgesi", "Y üksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

4. SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

Uzman Personel için başvuruda bulunan adayların başvurularının sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4'te yer alan "Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri" doğrultusunda yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı, son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir.

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup, isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanlann sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yarışma sınavı daveti. Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave lıer bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** ikinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerlilisi bulunan sınav puanları dikkate alınır.

5. SINAV ŞEKLİ, GİRİŞ YERİ VE TARİHİ

Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Buısa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik Envanteri Testi" uygulanabilir.

Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, Ajansın internet sitesi olan www.bcbka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.bebka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Tşıktcpe OSB Mah. Arıtma Cad. No:22 Nilüfer / BURSA) yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.bebka.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü Yanşma Sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİCİ

Yarışma sınavı. Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması

halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ NOT

Ajans, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Bu maddeye göre KKS 'ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı. Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz. " hükmüne uymakla yükümlüdür. İstihdam edilme aşamasında, adayların bu hüküm kapsamındaki durumları da ayrıca dikkate alınacaktır.

8. SONUÇLARIN DUYULMASI VE GÖREVE BAŞLATILMA

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kumlu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde (www.bcbka.ora.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu'nda (https://kariverkapisi.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen. Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

9. PERSONELİN İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere. Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Söz konusu sözleşme. Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor. Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını müteakip. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakati aranmaksızın değiştirilebilir.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.

10. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Adaylar, ilana sadece Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) aracılığıyla başvurabileceklerdir. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel: 0224 221 13 27

E-posta : bebkafa.bebka.org.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

