Jandarma Genel Komutanlığı 246 Muvazzaf ve Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

2026 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 246 (13 muvazzaf, 233 sözleşmeli) subay temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresleri ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayıp, 03 Kasım 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (muhtemel geçici kayıt tarihi Ocak 2026) mezun olabilecek durumda olmak,

c. Başvuru kılavuzunda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.