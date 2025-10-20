YÖK, 7 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başkanlığımızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (2 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 5 yıl yazılım geliştirici olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgiye sahip olmak.

d) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

e) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak.

f) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak.

g) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak

j) Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Big Data ve NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) konusunda temel bilgiye sahip olmak.

2) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (3 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 3 yıl yazılım geliştirici olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

d) İlişkisel veritabanları (Oracle, SQL Server, PostgreSQL vb.) konusunda bilgi sahibi

olmak.

e) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

f) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak.

g) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak.

h) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT,SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

j) Birim testi (unit testing), entegrasyon testi ve test odaklı geliştirme (TDD) konularında bilgi sahibi olmak.

3) SİSTEM UZMANI (2 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği lisans programlarından ya da bunlara denkliği/ eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

c) Windows ve/veya Linux tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

d) Microsoft Active Directory, Exchange, SCOM, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi sahibi olmak.

e) CI/CD (Jenkis,Gitlab vb.) süreçlerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

f) Container mimarisi (Docker, Kubernates, OpenShift vb.) alanında bilgi sahibi olmak.

g) JIRA, GLPI konusunda bilgi sahibi olmak.

h) GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

i) Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

j) Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

k) Temel bilişim ağları hakkında bilgi sahibi olmak.

l) Yedekleme altyapıları (NetBackup vb.) konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

m) TCP/IP, DNS, DHCP,802.1x konularında bilgi sahibi olmak.

n) Firewall, NAC, IPS, SIEM vb. güvenlik ürünlerinde bilgi sahibi olmak.

o) IP Telefon kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

p) VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER

. Ayrıntılı özgeçmiş

. Adli sicil kaydı

. Lisans diploması veya e-Devlet kapısından alınan mezun belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi

. 2024 KPSS P3 sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.)

. Son başvuru tarihi itibarıyla İngilizce dilinde YDS/e-YDS'den veya bu sınavlara eşdeğerliği bulunan bir sınavdan puan almış olduğunu gösteren belge (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin yürürlükte bulunan "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" esas alınacaktır). (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir)

. Aranan niteliklere uygun mesleki deneyimi gösteren SGK hizmet dökümü ve çalıştığı yerden alınacak imzalı çalışma belgesi

. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

3- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunanlardan;

* Adayların KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 kabul edilecektir) ile yabancı dil puanının (yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 katı kadar aday (bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

* Sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyenlere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

* Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

* Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre pozisyonlara atama yapılacak olup ilan edilen pozisyonlar için yedek aday belirlenebilecektir.

4- BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Adaylar başvurularını, 20 Ekim 2025 ile 4 Kasım 2025 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adaylar istenilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir. Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adaylar sorumludur.

5- TEBLİGAT

Sözleşmeli bilişim personeli istihdamı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ait www.yok.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TELEFONU: (0312) 298 7000-4724/32/40/42

11103/1-1