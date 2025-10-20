Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 sözleşmeli personel alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yapmak üzere anılan Esasların Ek 2. maddesi birinci fıkrasının (b) bendine istinaden 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından aşağıda belirtilen 17 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi Erkek/Kadın, Şoför Erkek ve Elektrikçi Erkek), 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) ve 14 Büro Personeli olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen ünvanlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- İlanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,

5- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6- Adaylar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden birini tercih edebilecek olup, birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ''Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemezler.'' hükmü yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

A-ÖZEL ŞARTLAR:

a) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Erkek) pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak,

4- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5- Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir,

6- Son 3 yıl içinde en az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

7- Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Hijyen Belgesine" sahip olmak,

8- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

9- Erkek olmak.

b) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Kadın) pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak,

4- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5- Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir,

6- Son 3 yıl içinde en az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

7- Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Hijyen Belgesine" sahip olmak,

8- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

9- Kadın olmak.

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak,

4- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

5- Ataması yapılacak adaylardan, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek,

6- Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

7- Gece veya gündüz, iç ve dış mekanda 7/24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8- En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

9- Boy uzunluğu 170 cm den kısa olmamak, kilonun ise boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek gerekmektedir. (Örneğin; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13= 57 kg olmalıdır.)

10- Erkek olmak.

ç) Destek Personeli (Şoför - Erkek ) pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmak,

4- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5- Geçerlilik süresi dolmamış C veya CE sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra D veya DE sınıfı sürücü belgesine (Manuel vites) sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet belgesine sahibi olmak)

6- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,

7- SRC1, SRC3 ve geçerli (5 yılı dolmamış) Psikoteknik Belgesine sahip olmak,

8- En az fiilen 90 gün Şoför olarak çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

9- Erkek olmak.

d) Destek Personeli (Elektrikçi - Erkek) pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı bölümlerinden mezun olmak.

4- En az fiilen 90 gün Elektrikçi olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

5- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

6- Erkek olmak.

e) Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için

1- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3- İşletme Fakültesi veya İktisat Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya İletişim Fakültesinden lisans düzeyinde mezun olmak,

4- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

5- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve fakülte mezunu olmaları gerekmektedir.

C-BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1- Başvurular elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden 20/10/2025 - 03/11/2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Adayların, son başvuru tarihi olan 03/11/2025 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

3- Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat, kargo veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Bu şekilde başvuru yapanlara karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4- Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvuru sürecini Kariyer Kapısı (https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası (https://www.operabale.gov.tr) üzerinden takip etmeleri gerekmektedir, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

5- Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölümü, askerlik belgesi, adli sicil kaydı, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartının her iki yüzü de görünecek şekilde önlü arkalı kimlik kartı (Silahlı-Silahsız), Temizlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi ve Şoför olarak başvuracakların e-Devletten alacakları barkodlu SGK

Hizmet Dökümü, şoför olarak başvuracaklarda geçerlilik süresi dolmamış C veya CE sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra D veya DE sınıfı sürücü belgesi (Manuel vites sahip olmak), (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet belgesine sahibi olmak), Sağlık Bakanlığınca onaylanmış kurumlardan alınan Psikoteknik Raporu, SRC belgesi, Hijyen Belgesi ve kimliğine dair bilgilerin başvuru aşamasında Kariyer Kapısının ilgili alanlarına yüklemesi gerekmektedir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

6- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve adaylarda aranılan özel şartlarda belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8- Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında PDF formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "SGK Hizmet Dökümü" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

10- Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Genel Müdürlüğümüz ve bağlı Müdürlüklerce süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda ilan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, başvuru yaptığı Genel Müdürlük veya DOB Müdürlüğündeki KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve açık bulunan pozisyonun 4 katı kadar yedek belirlenecektir.

3- Sıralamaya esas KPSS puanlarının aynı olması halinde sırasıyla; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4- İlan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek aday listesinden sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Ancak bu süre hiçbir şekilde müteakip yerleştirme duyurusunun yapıldığı tarihi geçemez.

E- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1- Asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Başvuruları olumsuz olanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Asil ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F- BAŞVURU SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

1- Adaylar, başvuru sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde, başvuru sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçelerinin, atanmak için başvurulan ildeki Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne/Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adrese/e-posta adresine gönderilecektir.

G- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar ile ilan edilen pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılır, atanmaya hak kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Ayrıca; bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır.

H- YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

1- Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asil olarak atanmaya hak kazandıkları ilan edildiği tarihten 15 gün içerisinde başvuru yaptığı Genel Müdürlüğe/Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

2- Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru süresi içinde başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3- Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

11127/1-1