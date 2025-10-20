İklim Değişikliği Başkanlığı 16 Uzman Yardımcısı Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığından:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından toplam 16 adet İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı kadrosuna giriş (sözlü) sınavı ile İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro sayısı, KPSS puan türü, KPSS ve Yabancı Dil (İngilizce) taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) tabloda belirtilen puan türleri için asgari 70 ve üzeri puanı almış olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan İngilizce Dili için Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan 70 puan veya üstünü almış olmak,

5- Giriş (sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

III- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

1- Adaylar başvurularını 20/11/2025 - 04/12/2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS ve YDS puanları ile ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3- Adaylar mezun oldukları fakülte/bölümler itibarıyla sadece bir grup için başvuruda bulunacaklardır. Birden fazla gruptan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

IV- BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1- Başvuruların incelenmesi neticesinde gerekli şartlara haiz adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gruplar itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere sıralanması sonucunda her grup için ilan edilen kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş (sözlü) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

2- Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Başkanlık internet sayfasında (https://iklim.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup; sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Başkanlığımız (https://iklim.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI

1- Giriş (sözlü) sınavı adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi;

- (Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinin tablodaki ilgili bölümlerinden mezun olanlar için İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 14. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen konular.)

- (Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tablodaki ilgili bölümlerinden mezun olanlar için İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 14. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen konular.) b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2- Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

1- Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir.

2- Giriş (sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

3- Sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde gruplar itibarıyla ayrı ayrı nihai başarı listeleri belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

4- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

5- Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmez.

6- Başarı listeleri Başkanlığın internet sayfasında (https://iklim.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden duyurulacak olup yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde herhangi bir mazeret nedeniyle sınava katılmayan/katılamayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII- İTİRAZ

Adaylar giriş (sözlü) sınavına katılacaklara ait listelere, listelerin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edebilecektir. Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren beş gün içinde yazılı olarak itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

IX- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Giriş (sözlü) sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihleri Başkanlığın internet sayfasından (https://iklim.gov.tr) duyurulacaktır.

2- Giriş (sözlü) sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim edenlerin iklim değişikliği uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.

3- Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara durumun tespitinden itibaren en geç iki yıl içinde yeni bir sınav yapılıncaya kadar yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

X- DİĞER HUSUSLAR

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İLETİŞİM:

Adres : İklim Değişikliği Başkanlığı Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı, 64/2 06630 Yenimahalle/Ankara

Tel : (0312) 591 44 00

Faks : (0312) 591 44 03

E-posta : [email protected]

İlan olunur. 11172/1-1