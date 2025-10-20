Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fen Fakültesi'nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Doçent (devamlı statüde) alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları duyurulur.

İlana başvuracak adayların, https://bogazici.edu.tr/tr/announcements adresindeki "Öğretim Üyesi Alım İlanı" başlıklı duyuruda bulunan formları da doldurarak ilgili birime ıslak imzalı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisi ile teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrosuna yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Doktora derecesini Kimya alanında ve 2025 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Kimya alanında ilk 250'de yer alan üniversitelerden almış olmak veya bu nitelikteki bir üniversitede en az üç sene doktora sonrası araştırma yapmış olmak; doçentlik ünvanını Kimya alanında almış olmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde Lityum İyon Bataryalar ve Sodyum İyon Bataryalar alanında yayını olmak.

10975/1-1