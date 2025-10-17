Türkiye İş Kurumu 8 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınavı başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (Sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, 3 katını geçmeyecekler için en az 5 yıllık ve 4 katını geçmeyecek adaylardan Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı için en az 7 yıllık, "Takım Lideri ve Kıdemli Yazılım Uzmanı" için en az 10 yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1- KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 (Bir) Kişi - Tam Zamanlı- A Grubu - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 (Dört) Kata kadar)

1. En az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Mesleki tecrübenin en az 5 yılının Siber güvenlik alanında geçirmiş olmak ve bunu belgelemek,

2. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM) Bilişim teknolojileri alanında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

4. Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine geçerlilik süresi sona ermemiş olarak sahip olduğunu belgelemek;

a) Certified Ethical Hacking (CEH)

b) GIAC Penetration Tester (GPEN)

c) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

ç) Offensive Security Certified Professional (OSCP)

d) Licensed Penetration Tester (LPT)

e) GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

f) Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)

g) CompTIA Security+

5. Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,

6. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

7. Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup, siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

9. Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Güvenlik mimari yapılarının tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak.

12. HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokollere hakim olmak.

13. Host ve Network DLP hakkında bilgi sahibi olmak.

14. Mitre ATT&CK Framework ve OWASP siber güvenlik konseptleri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak.

15. ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

17. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

18. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.

2- TAKIM LİDERİ VE KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 (Bir)) Kişi, Tam Zamanlı, A Grubu - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 (dört) Katına Kadar)

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve en az bir büyük ölçekli (10.000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede (.NET Framework, ASP.NET ve C#) çalışmış olmak ve bunu belgelemek (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

3. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Windows servisleri ve Web servisleri (SOAP, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Jquery, Javascript, CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML gibi Web Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. ADO.Net veri erişim servisleri etkin bir şekilde kullanabilir olmak (OLE DB -ODBC),

7. ORACLE veritabanı ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede, T-SQL, PLSQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

8. Veritabanı optimizasyonu, indeksleme teknikleri, performans analizi ve iyileştirme konularında derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SSDLC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

13. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GIT, TFS, vb..) en az biri hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Yazılım geliştirme projelerinde teknik liderlik yapmış olmak, Takımın verimli çalışmasını sağlamak ve iş akışlarını yönetme tecrübesine sahip olmak,

19. Kod gözden geçirme ve test süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

20. Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

22. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip

olmak,

TERCİHEN

1. Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 (iki) Kişi, Tam Zamanlı, B Grubu - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 (üç) Katına Kadar)

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde deneyimli ve .NET Framework, ASP.NET, C# dili ve teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

3. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Javascript, Jquery, CSS, HTML, DHTML, XHTML gibi Web Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öğe-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

8. İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL veya PL-SQL konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. ORACLE veya MSSQL veritabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

10. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GIT, TFS, vb.) en az biri hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Unit Test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

13. Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

TERCİHEN

1. Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4- YAZILIM UZMANI (4 (dört) Kişi, Tam Zamanlı, C Grubu - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 (iki) Katına Kadar)

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. .NET Framework, ASP.NET, C# dili ve teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

3. Javascript, Jquery, CSS, HTML, DHTML, XHTML gibi Web Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. İlişkisel veritabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL veya PL-SQL konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. ORACLE ve ya MSSQL veritabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

7. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GIT, TFS, vb..) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

TERCİHEN

1. Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

2. Varsa KPSS sonuç belgesi,

3. Varsa İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

4. Yükseköğrenim diploması sistemden otomatik olarak aktarılmaması durumunda geçici mezuniyet belgesinin / diploma onaylı fotokopisinin ve lisans eğitiminin yurtdışında tamamlanmış olması durumunda diploma denklik belgesinin onaylı örneğinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

5. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belgeler,

6. Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

7. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

8. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler (Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır: a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge) b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge),

(Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

9. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler.

Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az, başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve

varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. Bu belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvurular, 21.10.2025 tarihinde saat 10:00 'da başlayıp, 03.11.2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Türkiye İş Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru İşleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

2) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi https://www.iskur.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

A, B ve C Grubu adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihleri www.iskur.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA) adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir:

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda, özel şartlarda belirtilen tüm hususlar, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğunu değerlendirilecektir. Ayrıca, başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.

4) DEĞERLENDİRME

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Değerlendirme aşamasında sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutularak kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenebilecektir.

5) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli

A Grubu : 4 katına kadar

B Grubu : 3 katına kadar

C Grubu : 2 katına kadar

6) SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili nihai duyurunun ilanından sonra asil olarak kazanan adaylara tebligat yapılacaktır. Sınavı asıl olarak kazanan adayların, Kurumumuz tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak için müracaat etmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzaladıktan sonra, işe alınma açısında gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen durumda olan kişilerin ve hakkından feragat edenlerin (etmiş sayılanların) yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılabilecektir.

7) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Müdürlük Santral: Tel: (0312) 216 30 00

Web: www.iskur.gov.tr

Personel Dairesi Başkanlığı Tel: (0312) 216 39 13

11049/1-1