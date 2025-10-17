Jandarma Genel Komutanlığı 11 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personeli [Yazılım Mimarı (l), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (2), Yeri Tabanı Yönetim Uzmanı [l), Sistem Yönetim Uzmanı (1), Yapay Zeka Uzmanı (1), Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (I) ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (4)J temin edilecektir.

Sözleşmeli bilişim personeli olarak göreve başlayacak olan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenlerin Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yapay Zeka Uzmanı ve Sistem Yönetim Uzmanına tavan ücretinin iki katını geçmemek suretiyle, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Veri Tabanı Yönetim Uzmanına tavan ücretinin üç katını geçmemek suretiyle, Yazılım Mimarına ise tavan ücretinin dört katını geçmemek suretiyle maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara'dır.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr,www.jsga.cdu.trinternet adresleri ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisinin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığının www.kainuilan.sbb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 17 Ekim 2025 tarihinde başlayıp. 02 Kasım 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

e. Adayların başvuru ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esaslan, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.

2. BAŞVURU SARILARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b. Müracaatların son günü itibariyle (02 Kasım 2025) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun I2'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

c. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

ç, 657 saydı Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa vc sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

e. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

f. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

g. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

ğ. Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak başvuru ilan metni ile tabloda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.