Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

. Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

. Başvuru dilekçesi;

. YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki Özgeçmiş, KVKK Formu ve Altınbaş Üniversitesi Başvuru Formunun doldurulması zorunludur.)

. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunlu olup, Excel formun [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora/Doçentlik öğrenci/mezuniyet belgelerinin noter tasdikli örneği ya da e-Devletten alınan diploma belgesi örneği;

. Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

. Nüfus cüzdanı fotokopisi;

. 2 adet vesikalık fotoğraf;

. İkametgah Belgesi(e-Devletten alınabilir.);

. En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD/Flash bellek, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD/Flash bellek ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD/Flash bellek'i ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri "başlıca araştırma eseri" olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana ilişkin bilgiler http://www.altinbas.edu.tr/ adresinde yer alacaktır.

İlan başlama tarihi : 17.10.2025

İlan için son başvuru tarihi : 02.11.2025

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Şahsen veya Posta yoluyla yapılacaktır.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2.Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve KVKK Formu ve Başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3.2 Adet Fotoğraf

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)

6.Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

8.Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

9.YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)

10.İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

Başvuru sonuçları http://www.altinbas.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 17.10.2025

Başvuru Bitiş : 02.11.2025

Ön Değerlendirme : 05.11.2025

Sınav Tarihi : 07.11.2025

Sonuç İlan : 10.11.2025