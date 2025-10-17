Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan araştırma görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70 puan, Üniversitemiz Senatosu Kararı uyarınca YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

b) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Süresini" doldurmamış olmak.

MUAFİYET

Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları, çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES'ten muaftır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.Başvuru Formu (https://esakit.eskisehir.edu.tr adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulup yollanacaktır.),

2.Özgeçmiş,

3.Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.),

4.Diploma veya Geçici Mezuniyet veya Denklik Belgesi (e-Devletten alınabilir.),

5.Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi (e-Devletten alınabilir.),

6.ALES Belgesi,

7.Yabancı Dil Belgesi,

8.Lisans transkripti (e-Devletten alınabilir.),

9.İki adet fotoğraf,

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte "şahsen veya postayla" yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

-TAKVİM-

Duyuru İlanı : 17.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 31.10.2025

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 05.11.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 07.11.2025

Sonuç Açıklama İlan Tarihi : 11.11.2025

Giriş Sınav yerleri www.eskisehir.edu.tr adresinde ilan edilecektir