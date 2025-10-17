İstanbul Teknik Üniversitesi 4 sözleşmeli personeli alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 06.06 1978 tanh ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (e) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2024 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyona ilan şartlarına uyan kişiler arasından KPSS puan sırasına göre toplam 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurum undan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıyor olmak.

ç > Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görev ini dev anili yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanun'un 4 B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler " şartını sağlıyor olmak

f) 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim 2024 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır

Adayların başvuru belgelerinin eksiksiz olmaması gerekmektedir. Eksik olan baş* ura la r geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular, elektronik ortamda c-Dev let üzerinden 17.10.2025-31.10.2025 tarihleri aralığında İstanbul Teknik Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https iscalınıkarıy crkapısı cbıko gov tr adresi üzerinden alınacaktır.

Kariyer Kapısı (https isealimkanyerkapisi.cbikc.gov tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır

Bu duyuruda belinden esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şalisen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

I ) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir )

2> Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir !

3) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

4) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir,)

5) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi.

7) 2024 KPSS (B) sonuç belgesi,

8) Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

9) SGK Barkodlu Hizmet Dökümü (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

1) İlanda belirtilen tüm şartlan sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır

3) İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) İlanda belirtilen şartları taşımayan belgeleri eksik olan adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır,

BAŞVURU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1) Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurulan kabul edilecektir.

2) Başvuru şartlarım taşıyan kişiler arasından atanmaya hak kazanan adaylar asıl ve yedek aday yerleştirme sonuçlarını kurumlunuz resmi internet sitesi (ww.pdh.itu.edu.tr) ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

3) Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şalisen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itti.cdu.tr sayfasında ilan edilecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların feragat etmesi veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adaylardan başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır.

8) Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Adaylar başvuru süreçleri ve durumu ile ilgili işlemleri kariyer kapısı üzerinden takip edebileceklerdir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tüm duyurular www.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

11023/1-1