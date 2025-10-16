Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Haşan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Alanına Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

* İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku,edu.tr/tuin-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) l nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) şahsen veya posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde {hHps77pcrsoncl.hku.cdu.tr/mcvzuat/^yoncrgc1cr) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Müracaat edecek adayların; hııp$;//peısonel,hkıı,edu,tr/tum-fonnlar-ve-diM web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesini doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak sunması

gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin eklenmesi gerekmektedir.

* Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıkıdan ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa /orta / uzun vadede bilimsel

literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir,

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik Unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kanunlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik şartlarının sağlanması gerekmektedir.

. Adayların, ilan tablosunda 4 Açıklama' sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir,

* Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Son müracaat tarihi 4 Kasım 2025 mesai bitimidir.

* Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır

. İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından htips7Zpcrscmcl.hku.cdii.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

* Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir,

. Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yapılan başvurularda ''İngilizce" puan türünden alınan Yabancı Dil Belgesi sunulmalıdır. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.

. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

HASA* KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALİMİ İLAN TABLOSU

İSTENEN BELGELER

I Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-maıl vb.) açıkça belirtilecektir. (https , personel hku.edu.tr/tum- formlar-v e-dılekceler)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (NOTER, veya Aslının görülerek Dekanlık Müdürlük Sekreterliği tarafından onaylı halı)

3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https /personel hku cdu tr/tum- formlar-ve-dılekceler/)

4 Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (E- Devlet üzerinden alman belge)

5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER. Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6 Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER. Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7. Öğrenci Belgesi (Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

8. Tecrübe Belgesi ( Çalıştığı Kuııunlaıdan alınan belge) (NOTER, E-Devlet Hizmet Döküm Belgesi ile uyumlu olmalıdır.)

9 SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet üzerinden alınan belge)

10. Yabancı yükseköğretim kutumu mezunlar inin diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kuıulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

11. Resmi Transknpt (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge )

12. ALES Belgesi

13. YDS. YÖKDİI. veya eşdcğerliliği mevzuata uygun Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

14. 2 Adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

15. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E Dev let üzerinden alınan belge)

Adres;

Osmanh Mah. Havaalanı Yolu Bulvarı No.267 Haşan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0342 211 80 80 Dahili 1531

Eğitim Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dahili: 1201

İktisadi. İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dahili: 13 30

İletişim Fakültesi Dekanlığı 034 2 211 80 80 Dahili: 1760

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dalı ili. 2201

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dahili. 1501

Turizm Fakültesi Dekanlığı 0342 211 80 80 Dahili: 1747

Faks. 0342 211 80 81 E-Mail; [email protected]

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ 16 102025

SON BAŞVURU TARİHİ: 04.11.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 07.11.2025

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARHII 12 11 2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 18 11 2025

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir

- Atanmaya hak kazanan adayın turn belgeleri onaylı olmak zorundadır.

- Asıl kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili binme haşvimi yapması gerekmektedir

- YÖKDİI Yabancı Dil sınav sonuç belgesiyle başvuru yapan adayların ilgili alanda sınava girmesi gerekmektedir (Fen. Sosyal. Sağlık) - Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir

- Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen sure içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır

11088/2/1-1