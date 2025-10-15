Tokat Gaziosmanpaşa 7 sözleşmeli personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü [1] ile Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde [2] 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin dördüncü paragrafına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır. (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanacaktır)

1] Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilecektir.

[2] Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde istihdam edilecektir.

[3] Adayların başvurdukları tarihte Tokat il ve ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

[E] Erkek

ÖNEMLİ NOTLAR:

- Deneyimde, başvuru koşullarında belirtilen çalışma alanının SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

- İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda ikamet şartı bulunan pozisyonlarda ilan tarihinden sonraki değişiklikler kabul edilmeyecektir.

- Başvuru şartlarını sağlayanların 2024 KPSS sınavı baz alınarak değerlendirilecektir. Sıralama puan üstünlüğüne göre yapılacak olup ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.

1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen başvuru koşulları ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-GENEL ŞARTLAR:

a)Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

e)Çeşitli KHK veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

B-DİĞER ŞARTLAR(Tüm pozisyonlar için)

- İlanda belirtilen şartları taşımak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde çalışmayı kabul etmek,

- Herhangi bir engelli raporu olmamak,

- Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek,

- Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

- Deneyimde, başvuru koşullarında belirtilen çalışma alanının SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

- İlan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

- İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,

- Ortaöğretim mezunları için 2024 sınavı P94 puanı,

- Ön lisans mezunları için 2024 sınavı P93 puanı,

2.ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

b) Diploma/Mezuniyet belgesi (barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı veya onaylı sureti)

c) Tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

d) Destek personeli (şoför) pozisyonu için başvuru koşullarında istenilen belgelerin tümü

3.BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a)Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 15.10.2025-29.10.2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru sisteminden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini okunabilecek şekilde pdf veya jpeg formatında sisteme yükleyeceklerdir.

c)Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç) Kariyer Kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.

d) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

e)Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

f) Ünvan bazlı istenilen diğer belgeler (pdf veya jpeg formatında) Kariyer Kapısı başvuru ekranında "Diğer Belgeleriniz" bölümüne yüklenecektir.

g) Kariyer Kapısı başvuru ekranında "Diğer Belgeleriniz" bölümüne yüklenen belgelerin asıllarını adaylar, atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Kare kodlu belge yükleyen adaylar, doğrulama kodu ve kare kodunun okunaklı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

ğ) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

ı) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2'nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan aday, bunların da aynı olması durumunda doğum tarihi önce olan aday tercih edilecektir.

Puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde http://personel.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl ve kontenjan sayısının 5 (beş) katı kadar da yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Kurumsal web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan istenen belgeler Üniversitemiz internet sayfasında ( http://personel.gop.edu.tr ) ilan edilecek olup, istenen belgeler Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Tüm davet ve bildirimler http://personel.gop.edu.tr duyurular başlığı altında yapılacaktır.

Bilgi İçin

Personel Daire Başkanlığı

Tel : (356) 2521616-(1156)-(1167)-(1171)

İLAN TARİHİ : 15.10.2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 29.10.2025 Saat 17.00 (Mesai bitimine kadar)

