İçişleri Bakanlığı 65 Kaymakam Adayı Alacak

İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 (altmış beş) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava Başvuru Şartları

. Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

. Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

. 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A ve 657 sayılı DMK'nın 48/A maddesinde yer alan şartlara haiz olmak.

. 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

. Sınav, 6 Aralık 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

. Sınav Merkezleri, 010 Adana, 062 Ankara/Çankaya, 067 Ankara-Yenimahalle, 070 Antalya, 210 Diyarbakır, 250 Erzurum, 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), 352 İzmir/1 (Karşıyaka/ Bornova/Çiğli), 610 Trabzon

. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacaktır.

Sınavın İlanı ve Başvuruların Alınması

. Adaylar başvurularını, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Geç başvuru günü 6 Kasım 2025 tarihidir.

Sınava Giriş Belgesinin Düzenlenmesi

. Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi

. Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ''fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu - kare kodlu'' veya "fotoğraflı, barkodlu - kare kodlu" geçici kimlik belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (18), İdare Hukuku (20), Türkiye'nin İdari Yapısı (16), Türkiye'de Mahalli İdareler (12), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

. Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

. Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. Testlerden aldıkları ham puanlar toplamı sıfırdan küçük olan adaylar için sınav puanı hesaplanmayacaktır.

. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

. Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı sonuçları ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmi internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır.

. "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görüntüsünü ÖSYM'de (Ankara'da), 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.

Sınav Ücreti ve Tahsili

. Sınava girecek adaylar 1.250,00 TL sınav ücretini, 23-31 Ekim 2025 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar, banka şubesinden/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar

. Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek ve sınav başvuru kılavuzunda belirtilen usulde ÖSYM'ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak "Engelli Salonu'nda sınava alınacaklardır.

. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.

. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sayfasında bulunmaktadır.

. Başvuruda; adayların eğitim bilgileri, beyana göre alınacaktır. Gereken başvuru şartlarını taşımadıkları halde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınavda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama işlemleri iptal edilecektir.

. Sınav hazırlık komisyonu tarafından mülakat için istenen evraklarla birlikte adayların eğitim bilgilerini gösterir belgeleri incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar mülakata çağrılacaklardır.

. Sınavın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.

. Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan sınav başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

DUYURULUR

İçişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

içişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8' inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 16 (onaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. PROJE YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştirme konusunda takım lideri, koordinatör, proje yöneticisi pozisyonlarında en az 7 (yedi) yıl görev yapmış olmak ve belgelemek,

e) JAVA/.NET platformlarında tecrübesi ile aktif olarak yazılım geliştirmiş olmak ve belgelemek, ç) MS SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) CMMI konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım analiz ve tasarını konularında deneyimli olmak,

f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

g) Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

ğ) ALM süreç yönetimi (COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ile CMMI, SPİCE ve Çevik Metodolojiler, Scrum, Kanban) konularında deneyimli olmak,

h) Yazılını güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ı) Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak.

2. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

b) En az 10.000 (on bin) işlemcili bilgi işlem birimlerinde en az 9 (dokuz) yıl siber güvenlik alanında çalışmış olmak,

c) E-posta güvenliği, Güvenlik Duvarı (Firewall), Web uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF), Yük Dengeleyici (Load Balancer), VPN sistemleri, uç nokta tehdit algılama ve yanıt (EDR), antivirüs, antispam, uygulama kontrolü/URL fıltreleme, veri kaybı önleme (DLP), saldırı tespit ve önleme sistemi (IPS), servis hizmet reddi (DDOS) saldırısı koruma, Yetkili hesap yönetimi (PAM), SSL şifreleme sistemi, sıfırıncı gün (Zero Day) ataklarından korunma, ağ erişim kontrol sistemleri (NAC ) ürünleri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kablolu ve kablosuz ağların güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik fıltreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

e) Olay Yönerimi ve Olay Müdahale (Incident Handling & Incident Response) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ üzerinde trafik analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Web uygulamaları, mobil uygulamalar, web servisleri ve veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Dark web, CVE, Mitre Att&ck Framework hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sızma ve stres testleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) ISO 27001, PCI DSS, COBIT gibi standartlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Büyük ölçekli kurumların güvenlik sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN;

Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

3. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katma Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) IDS, IPS, WAF, NAC ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak

ç) DLP, EDR, NDR, SOAR, Sandbox, Saldırı Simülasyonu, Zafiyet Tarama Sistemi, PAM, Proxy, Antivirüs hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) STEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

ğ) Olay Yönetimi ve Olay Müdahale (Incident Response & Incident Handling) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe salıibi olmak.

TERCİHEN;

Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

4. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavatıının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) En az 10.000 (on bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi/sistem uzmanı/sistem mühendisi vb olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış veya bu ölçekte projelerde teknik danışmanlık yapmış olmak,

c) Microsoft Active Directory, DNS, Group Policy kurulum ve yönetim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SCCM veya muadili merkezi yama ve konfigürasyon yönetimi ürünleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu) işletim sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Merkezi sistem izleme ürünleri (Zabbix vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) ITSM ürünleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sharepoint,Skype, Teams ürünlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) MFA,SAML,ADFS konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) File server ve Print server kurulumu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sanallaştırma (VMware, hyper-v vb) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

j) İleri düzeyde Powershell Scripting bilgisine sahip olmak,

k) Failover Cluster Mimarisi, SQL Always-on, High Availability , Load Balancing hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Microsoft Volume Licensing Service Center yönetimi ve Lisanslama hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m)TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SNMP, FTP, VPN, NTP gibi temel ağ protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarmdan mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,

c) En az 5 (beş) yıl süre ile Oracle 11 g/12c/l9c veya üstü veri tabanı yönetimi ile SQL ve PL/SQL programlama tecrübesine sahip olmak,

ç) SQL, PL/SQL iyileştirme (tuning), SQL Plan Fixing konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, d) İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Oracle RAC kurulumu (OS kurulumlar!, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfıgürasyonları) ve DataGuard hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) UNIX ve Linux türevleri (tercihen Oracle Linux ve Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Data Pump Import/Export konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli erişilebilir olmasını sağlamak,

ı) Oracle ASM konusunda bilgi sahibi olmak.

TERCİHEN;

Oracle lig ve üstü veri tabanı OCA veya daha üstü sertifikalarından birine sahip olmak.

6. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Çok Katmanlı Mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST vb.) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, ı) Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

e) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, İPS/IDS, içerik fıltreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerci Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IDS, IPS, Antivirus, DLP, EDR, Database Firewall Monitoring, Sandbox ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.

8. VERİ AKTARIM VE ETL UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Veri Bilimi Uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Veri aktarım süreçlerinde güvenlik, bütünlük ve tutarlılık prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak, ç) ETL (Extract, Transform, Load) süreçleri ve veri entegrasyonu araçları (Talend, Pentaho, Oracle Data Integrator, İnformatica vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda tecrübeli olmak,

g) PL/pgSQL ve PL/SQL programlama dilleri ile veri işleme işlevleri yazmış olmak,

ğ) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak,

ı) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSQL, PostgreSQL vb.) hakkında deneyimli olmak,

i) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri dönüşümü, veri entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak,

j) ETL projelerinde kullanılan veri akış diyagramları ve dokümantasyon konularında tecrübeli olmak.

TERCİHEN;

a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) ISO 27001 veya KVKK gibi veri güvenliği standartlarına uygunluk hakkında bilgi sahibi olmak.

9. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

b) En az 1.000 (bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi,'sistem uzmanı/sistem mühendisi vb olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu) işletim sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve konfıgürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Web sunucusu kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (Nginx, Apache, IIS vb.)

d) İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, log analizi ve güncellemelerinin yapılması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Bash, Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yedekleme altyapıları kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) High Availability, Clustering, Load Balancing konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Docker, Kubernetes gibi container mimarilerinde bilgi sahibi olmak,

10. TEST ANALİZ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) TFS, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,

ç) IIBA standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Yazılını geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak, e) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

f) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

h) Arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

i) Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak,

j) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,

k) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak.

TERCİHEN;

ISTQB sertifikasına sahip olmak ve belgeleyebilmek.

11. MOBIL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde mobil (Android) yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

e) Kotlin ve Java dillerine hakim olmak,

d) Android Jetpack, Coroutines, ViewModel, Room, Navigation ve Hilt/Dagger konularında tecrübeli olmak,

e) MVVM, VIPER vb. farklı mimarilerde deneyim sahibi olmak,

f) SOLID prensiplerine uygun, yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir kod yazabilmek,

g) Platforma özgü mobil UI (kullanıcı arayüzü) tasarım ilkeleri, kalıpları ve kullanıcı deneyimi (UX) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Üçüncü taraf (3rd-party) kütüphanelerle çalışmış, Retrofit ve benzeri network kütüphanelerinde bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım versiyon kontrol sistemlerini (TFS, Git vb.) kullanmış olmak,

j) Nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerine, web servislerine, RESTful API yapısına ve JSON veri formatına ileri düzeyde hakim olmak.

12. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

e) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

ç) Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Çok Katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub vb.) kullanmış olmak,

h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git vb.) kullanmış olmak.

İd. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde java yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak, c) 2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven.

Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, e) SP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, f) Springboot ile uygulama geliştirmiş olmak, g) Weblogic 10g, Hgveyal2c,JBOSS,Glassfish3.Xveya4.X, Apache konfigürasyon,yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) Oracle veritabanı 10g, lig veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak, h) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar başvurularını 20.10.2025-26.10.2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://kariverkapisi.gov.tr/isealim üzerinden gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkive.gov.tr)hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla bir tanesine başvurabilecektir.

4- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma süresini bilişim personeli olarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre;

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kuramlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (sınavla alınmış belge, transkript)

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

111. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tradresinde 03 Kasım 2025 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konulan kapsayacaktır.

Yazılı sınav 18 Kasım 2025 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 02-05 Aralık 2025 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlan www.icisleri.gov.tradresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ^57.097,85) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş (5) yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

10923/1-1