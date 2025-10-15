Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'n in ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

- 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

- 1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurt Dışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;

- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının kadronun ilan edildiği birimlere şah sen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu ünvanlardan daha alt ünvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi" ne http://personel.cbu.edu.tr/ yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.