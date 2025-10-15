Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Araştırma Görevlisi Kadro İlanları

GENEL ŞARTLAR:

1.657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2.Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

4.Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak gerekmektedir.

5.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak

4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir.

6.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7.İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1.Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.

2.Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro ünvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.Özgeçmiş / YÖK Formatlı

5.Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir puan alınmalı)

6.ALES belgesi fotokopisi.

7.Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi

8.Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi

9.Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü)

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)

11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

10820/1-1