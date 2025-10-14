TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Engellive Eski Hükümlü/TMY 12 İşçi Alacak

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Eski Hükümlü/TMY İşçi Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi Eski Hükümlü/TMY işçi alımı yapılacaktır.

A) Genel Hususlar:

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan yayım tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış ve ilanın son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

Başvuru Şekli, Yeri Ve Tarihi, Belge Teslim İşlemleri

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online , İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 13.10.2025- 17.10.2025 tarihleri arasında yapacaktır.

2. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, Meslek Yüksekokulu düzeyinde mezun olmak şartıyla KPSS puanıyla başvuru yapacak olup sözlü sınava alınacaklardır.

3. Belge teslim tarihi ve teslim yeri:

Adaylar;

-Eski Hükümlü veya TMY belgesi ile başvuranların TMY belgesinin aslı ve fotokopisi

-Diploma veya e-devletten alınmış mezuniyet belgesi

-İkametgah Belgesini (e-devlet barkodlu belge)

- Nüfus cüzdan fotokopisini

-Adli sicil kaydı (e-devlet barkodlu belge)

- KPSS Sonuç Belgesini,

03.11.2025 - 07.11.2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

4. Adayların belge kontrolü sözlü sınav öncesi yapılacak olup uygun olan veya olmayan adalar kurum web sitesinden (www.turasas.gov.tr) ilan edilecektir.

5. Adaylara tüm duyurular TÜRASAŞ resmi internet sitesinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü 8 Kişilik Engelli İşçi İlanı

Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi Engelli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Engelli işçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle İlköğretim veya ortaöğretim mezunu ilanına başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını aşmamış olmak,

5. Meslek Yüksekokulu mezunu ilanına başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,

6.Tabloda belirtilen eğitim düzeyi ve bölümlerden ilanın yayımlandığı gün itibarıyla mezun olmak

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

8.Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların Sakarya ili ve ilçelerinde ikamet edenler karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online , İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 13.10.2025- 17.10.2025 tarihleri arasında yapacaktır.

2. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler,7 kişilik Engelli alımı için Meslek Yüksekokulu düzeyinde, 1 kişilik engelli alımı için İlköğretim veya ortaöğretim düzeyinde mezun olma şartı vardır. 7 Kişilik Engelli işçi ilanına başvuran Meslek Yüksekokul Mezunu adayların E-KPSS'ye girme şartı bulunmaktadır.1 Kişilik Engelli işçi ilanına başvuran İlköğretim veya ortaöğretim düzeyi mezunu adaylara sözlü sınava girmeye hak kazananları belirlemek için Noter Kurası Yapılacaktır.

3. Belge teslim tarihi ve teslim yeri:

Adaylar;

-Engel Durumunu Bildirir Sağlık Kurulu Raporu

-Diploma veya e-devletten alınmış mezuniyet belgesi

-İkametgah Belgesini (e-devlet barkodlu belge)

- Nüfus cüzdan fotokopisini

-Adli sicil kaydı (e-devlet barkodlu belge)

- Meslek Yüksekokulu mezunları için E-KPSS Sonuç Belgesini,

03.11.2025 - 07.11.2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

4. Adayların belge kontrolü sözlü sınav öncesi ve kuraya tabi alımda kura öncesinde yapılacak olup kurum web sitesinden (www.turasas.gov.tr) ilan edilecektir.

5. İlköğretim veya ortaöğretim düzeyindeki ilana başvuran adayların Noter kura çekimi 14.11.2025 günü saat 10.00 da TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Lojman sahasında bulunan Lokalde yapılacaktır. Adaylar kuraya belirtilen tarih ve saatte izleyici olarak katılabilirler.

6.Asıl Listede yer alan adayların sözlü sınav tarihi yeri ve saati işverenin www.turasas.gov.tr İnternet adresinde ilan edilecektir.

7.Adaylara tüm duyurular TÜRASAŞ resmi internet sitesinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.