Yıldız Teknik Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükümde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2024 veya 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1.BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

B.1. SİSTEM UZMANI (Linux) (1 KİŞİ, 3 KATINA KADAR)

a) IP adresleme, VLAN, routing, firewall ve temel TCP/IP protokollerine hakim olmak,

b) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

c) Paket yönetim sistemlerine (rpm, yum, apt, dnf) hakim olmak,

d) Linux servis yönetimi (systemctl, journald) konularında tecrübeli olmak,

e) Kullanıcı, grup yönetimi, yetkilendirme ve Linux dosya sistemi hiyerarşisi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Güvenlik, log yönetimi, performans analizi, yedekleme ve sistem güncellemeleri konularında tecrübeli olmak,

g) Docker ve Kubernetes/OpenShift gibi konteyner platformlarında deneyim sahibi olmak,

h) Sunucu sanallaştırma ile ilgili VMware, KVM, Proxmox, OpenStack konularında bilgi sahibi olmak,

i) Yedeklilik, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

j) SSH, SSL, DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, Apache,OpenVPN, Nginx gibi temel servisleri yönetebilmek,

k) LVM yönetimi, disk genişletme/daraltma gibi depolama yönetimi konusunda deneyimli olmak,

l) Shell scripting (Bash) yazma ve otomasyon süreçlerine hakim olmak,

m) Fiziksel sunucuların UCS, ILO kurulumu ve multipath konfigürasyonları konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Ansible ile sunucu yapılandırma, otomasyon ve uygulama dağıtımı süreçlerini yönetebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen depolama sistemleri (Storage) yönetimi, LUN tahsisi ve storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak.

B.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ, 2 KATINA KADAR)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,

c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Zararlı yazılım analizi ve dijital adli bilişim süreçlerine hakim olmak,

f) Tercihen CISSP, CISM, CEH, OSCP sertifikalarından biri ya da daha fazlasına sahip olmak,

g) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak.

B.3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ, 2 KATINA KADAR)

a) Belgelendirmek kaydıyla yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

b) NET Core ve .NET MVC tabanlı projelerde yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) MSSQL veri tabanı kullanımında deneyimli olmak. PostgreSQL veri tabanı kullanımında bilgi sahibi olmak,

d) Vue.js, Angular ve/veya React gibi frontend teknolojilerinden birinde deneyim sahibi olmak,

e) jQuery, JavaScript, AJAX, HTML ve CSS gibi teknolojilerde yetkinlik,

f) Entity Framework veya benzer ORM araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,

g) Mikroservis mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak (GitLab tercih sebebidir),

i) Docker ve Kubernetes gibi container teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,

j) JSON ve XML veri formatlarıyla çalışma tecrübesi,

k) Clean Architecture ve SOLID prensiplerine hakim olmak,

l) Lean metodolojisi konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Teknik dokümantasyon hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak.

2.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını başvuru süresi içerisinde e-Devlet Kapısı Yıldız Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

e-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

3.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, pdf veya jpeg formatında başvuru sistemine

yüklemeleri gerekmektedir.

(*) Başvuru ekranında e-Devlet üzerinden temin edilebilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilememesi halinde adayların istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.

Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "B.ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

7. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebileceklerdir.

b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tanzim edilecektir.

f) Sınav sonucuna göre, sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması yaptırılacak olup güvenlik soruşturmasının değerlendirilmesi sonucu atanması uygun görülmeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

(*) : Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ

10.1.Adres ve Telefon Bilgileri:

Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası B Blok Oda No: B-1005 Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0212 383 22 37-29

Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin: e-mail: sö[email protected]

İlanen duyurulur.

