Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 28 Ekim 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Ekim 2025 01:20, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 01:08


Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

. 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak.





BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,

- YDS/YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,

- Lisans transkript belgesi (Aslı ya da onaylı kopyası)

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, (Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgeleri)

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)

Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051- Toros- Üniversitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf

Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9/2 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6/1 inci maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak,

Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde "Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN" adresindeki Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında Taşınabilir Bellek ile teslim edilmesi tercih edilir.

