Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen 25 bilişim personeli pozisyonu için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Ekli listede belirtilen pozisyonlarda istihdam edileceklerin Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan ve anılan madde uyarınca Bakanlığımızca belirlenen aşağıda yazılı şartlan taşımaları gerekmektedir.

I) Gene) Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 30 Ekim 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

h) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, i)Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

II) Özel Şartlar

Grup A

1-Sözleşmeli bilişim personeli (Yapay zeka mimarı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi projelerinin tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi konularında en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, c) Makine öğrenimi, derin öğrenme veya yapay zeka çözümleri geliştirme ekiplerini yönetme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

d) Python programlama dilinde en az 3 (üç) yıl aktif geliştirme tecrübesine sahip olmak ve belgelemek,

e) FastAPI ve Uvicorn ile yüksek performanslı eşzamansız uygulama programlama arayüzü geliştirme, Pydantic ile veri doğrulama, TensorFlow/PyTorch/Scikit-learn/JAX gibi makine öğrenimi kütüphaneleri, NumPy/Pandas/Polars ile veri işleme, eşzamansız programlama (asyncio, async/await kalıpları) ve performans iyileştirme konularında uzman seviyede tecrübe sahibi olmak,

f) Açık ağırlıklı dil modelleri (LLaMA, Mistral, Phi vb.) ile proje tecrübesine sahip olmak; finetuning teknikleri (full fine-tuning, LoRA, QLoRA, Adapters), parameter-efficient tuning yöntemleri, instruction tuning, reinforcement learning from human feedback (RLHF), direct preference optimization (DPO) gibi alignment teknikleri, prompt engineering, few-shot learning ve chain-of-thought prompting konularında bilgi ve üretim ortamı tecrübesine sahip olmak,

g) Retrieval-Augmented Generation (RAG) sistemlerinin sıfırdan tasarımı, geliştirilmesi ve optimizasyonu konusunda proje tecrübesine sahip olmak; üretim ortamında vektör veri tabanı (Faiss, Weaviate, Qdrant, ChromaDB, Milvus) kullanımı tecrübesine sahip olmak, embedding modelleri ve semantic arama, chunking stratejileri, metadata filtering, hibrid (dense + sparse) arama, document processing pipeline ve knowledge base yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Büyük dil modellerini hizmete sunma ve inference(çıkarımı) konusunda tecrübeye sahip olmak; vLLM, OpenLLM gibi optimized serving framework'lerinin üretim ortamında kullanımı tecrübesine sahip olmak, model quantization teknikleri (GPTQ. AWQ, GGUF, bitsandbytes), streaming responses, low-latency inference optimization (Flash Attention, PagedAttention, continuous batching), load balancing(yük dengeleme) mekanizmaları konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Çoklu ajan sistemleri ve düzenleme konusunda proje tecrübesine sahip olmak; LangChain, Llamaindex, AutoGen, CrewAI, Agno gibi ajan çerçeveleri ile çalışma, çoklu ajan sistem tasarımı, ajan işbirliği desenleri ve iş akışı düzenleme, ajan bellek yönetimi (kısa vadeli, uzun vadeli, anlamsal bellek), karmaşık akıl yürütme zincirleri, ReAct desenleri ve planlama-yürütme mimarileri konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Model Bağlam Protokolü (MCP) servisleri tasarımı ve uygulaması konusunda tecrübe sahibi olmak; fonksiyon/araç çağırma, özel araç geliştirme ve araç seçimi, bağlam penceresi yönetimi ve akıllı bağlam budama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Üretim ortamı büyük dil modeli uygulamaları geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak; konuşma durum yönetimi, diyalog akış tasarımı, çok turlu konuşma ele alma ve bağlam koruma, kullanıcı niyet tanıma ve yuva doldurma, varsayım tespiti ve azaltma stratejileri, güvenlik filtreleri, içerik denetleme ve koruma mekanizmaları uygulaması konulannda tecrübe sahibi olmak,

1) Büyük ölçekli model eğitimi için dağıtık sistemler konusunda tecrübe sahibi olmak; veri paralelliği, boru hattı paralelliği, tensör paralelliği ve model paralelliği konuları ile Ray.io ve DeepSpeed ile dağıtık iş yükü yönetimi ve model eğitimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Kubernetes orkestrasyon sistemi üzerinde makine öğrenimi iş yükü dağıtımı konusunda üretim ortamı tecrübesine sahip olmak; Kubeflow, Airflow gibi makine öğrenimi platformları, servis yönetimi ve gelişmiş trafik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Makine öğrenimi sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (Cl/CD) ile model yaşam döngüsü yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak; makine öğrenimi hattı otomasyonu, model sürümleme, deney izleme (MLflow, WandB), model izleme, otomatik yeniden eğitim hatları ve sürekli öğrenme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) SQL ve NoSQL veritabanları (PostgreSQL, MongoDB) konusunda ileri seviye bilgi ve üretim ortamı tecrübesine sahip olmak; vektör veri tabanı işlemleri, indeksleme stratejileri ve sorgu iyileştirme konulannda tecrübe sahibi olmak,

p) Önbellekleme uygulamaları (Redis, Hazelcast vb.) ve Kafka olay akışı platformu kullanım tecrübesine sahip olmak,

r) Veri toplama, ayıklama-dönüştürme-yükleme (ETL) süreçleri, veri hattı tasarımı, veri sürümleme, veri doğrulama ve veri kalite güvencesi süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak, s) Git iş akışı, kod inceleme ve birleştirme stratejileri konusunda uzman seviyede bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak; teknik dokümantasyon ve bilgi paylaşımı konularında tecrübe sahibi olmak,

t) Çevik yazılım geliştirme süreçlerine ve proje yönetim yöntemlerine (Agile, Serum) hakim olmak,

u) Yapay zeka etiği, adil yapay zeka, yanlılık tespiti ve azaltma, veri gizliliği, model sağlamlığı konularında bilgi sahibi olmak,

v) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

y) Tercihen veri bilimi ve makine öğrenimi alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

z) Tercihen kamu veya kritik altyapılara yönelik yapay zeka projelerinde görev almış olmak, aa) Tercihen Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak,

bb) Tercihen bilişim projelerinde teknik şartname hazırlamak ve/veya satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

2-Sözleşmeli bilişim personeli (Kıdemli sistem mimarı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, ihale süreci, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldın tespit ve saldırı önleme sistemleri (1DS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, e-posta güvenlik sistemleri, vekil sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

e) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) eğitimlerinden herhangi birini almış olmak ve belgelendirmek, (Online eğitimler kabul edilmeyecektir),

f) VMware vSphere eğitimini almış olmak ve belgelendirmek, (Online eğitimler kabul edilmeyecektir),

g) Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak, 1) Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.lx ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

n) CISSP (Certified Information Systems Security Professional) konusunda bilgi sahibi olmak, o) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Microsoft Windows Server, UNIX/AlX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

r) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

t) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

u) Tercihen (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE sertifikasına sahip olmak.

Grup B

1-Sözleşmeli bilişim personeli (Kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki veri merkezlerinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (Next Generation Firewall), Yük Dengeleyici (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (Web Application Firewall) sistemlerinin en az ikisi hakkında en az 7 (yedi) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (admin) olarak tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Büyük ölçekli bir veri merkezinde en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bir Sanal Özel Ağ (VPN) sistemi yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

d) Fortinet, Cisco veya PaloAlto gibi yeni nesil güvenlik duvarı üretimi yapan üreticilerden en az birine ait güvenlik duvarı yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak ve belgelemek,

e) Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, SSL, TLS Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) SSL, TLS, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802. lx teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

i) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Microsoft Windows Server, Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecı-übe sahibi olmak,

k) Active Directory hakkında bilgi sahibi olmak,

1) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,

o) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

p) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

2-Sözleşmeli bilişim personeli (Bilgi güvenliği uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki veri merkezlerinde toplam en az 7 (yedi) yıl "Bilgi Güvenliği Uzmanı" olarak çalıştığını belgelemek,

c) SIEM (Security Information and Event Management) sistemlerinde korelasyon kuralı oluşturma, log kaynağı ekleme ve yönetme, SIEM sunucularının idaresi konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

d) En az 100 kullanıcılı veya 500 sunuculu sistemin bulunduğu bir altyapıda, PAM (Privileged Access Management) çözümünün kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

e) Siber güvenlik sistemlerine yönelik güvenlik sıkılaştırmaları ile kararlılık testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) kurulum ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, olay yönetimi ve müdahalesini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olmak,

g) Siber saldırı vektörleri ile gelişmiş sürekli tehditler (Advanced Persistent Threats - APT) hakkında; bunların teknik, taktik ve prosedürleri (TTP) ile saldırı tespit göstergeleri (Indicators of Compromise - IOC) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sunucu mimarileri ve sanallaştırma teknolojilerinin (VMware veya Red Hat Virtualization) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Active Directory, DNS ve DHCP güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Güncel saldırı türleri, saldırı amaçlı kullanılan araçlar, aktif ve pasif bilgi toplama yöntemleri ile sızma ve zafiyet testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

1) Veri tabanı güvenliği sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Mikro servis mimarisi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

n) UNIX, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri ile güvenliği konusunda bilgili olmak, o) ISO 27001, ISO 9001, COBIT, ISO 22301, İTİL, GDPR ve KVKK standartlan ve düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Tehdit istihbaratı, zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konularında bilgi sahibi olmak, r) MITRE ATT&CK Framework hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Grup C-l

1-Sözleşmeli bilişim personeli (Java yazılım geliştirme uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerinde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

d) Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming), Kesit yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak,

e) SOLID prensipleri ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

f) REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

j) SQL konusunda iyi düzeyde tecrübe sahibi olmak,

k) JPA, Hibernate vb. ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

1) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

m) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

p) React, VueJs gibi javascript kütüphaneleri hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak, r) DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

s) Asenkron programlama hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

t) Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

u) Kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları konusunda bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak,

v) Çevik yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, tercihen çevik proje yönetimi yapmış olmak.

2-Sözleşmcli bilişim personeli (DevOps mühendisi) pozisyonunda istihdam edilebilmek Çin;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Kubernetes yönetiminde en az 3 (üç) yıl olmak üzere Kubernetes ve/veya UNIX/Linux işletim sistemlerinin yönetiminde toplam 5(beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) Unix/Linux işletim sistemi ve uygulama kalmanı güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

d) sh, bash, python vb. araçlarla betik(scripting) yazımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Git dağıtık sürüm denetim sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Gitlab CI, ArgoCD, Jenkins, TeamCity vb. CI/CD(Sürekli Entcgrasyon/Sürekli Dağıtım) araçlarının en az birinin bakımı ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) CI/CD araçları ile dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma hakkında tecrübe sahibi olmak,

h) Ansible, Terraform, Chef, Puppet gibi konfigürasyon yönetimi, altyapı otomasyonu araçlarından en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Helm uygulama ve paket yönetimi aracı hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,

1) Load Balancing, High Availability ve Clustering konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve çevik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen mikro servis mimariye sahip uygulamaların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

r) Tercihen yazılım performans izleme(APM) aracı tecrübesine sahip olmak,

s) Tercihen Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmak,

t) Tercihen Kubernetes Yöneticisi (CKA) veya Red Hat OpenShift Yönetimi Uzmanı sertifikalarından birine sahip olmak,

u) Tercihen Apache SolR yönetme tecrübesine sahip olmak.

3-Sözlcşmeli bilişim personeli (PostgrcSQL veri tabanı uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

c) PostgreSQL veri tabanı yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, d) PL/pgSQL programlama ve veri tabanı sorgulama dilleri konusunda tecrübe sahibi olmak, e) Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu tecrübesine sahip olmak,

f) Veri tabanı güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabam performans izleme ve iyileştirme teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmak, h) Veri tabanı yedekleme, kurtarma ve felaket kurtarma planlama tecrübesine sahip olmak, i) Veri gizliliği ve güvenlik standartlarına (KVKK vb.) uyum konusundaki tecrübe sahibi olmak,

j) Veri tabanı performans izleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Unix/Linux (tercihen IBM AIX, Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

1) ETL süreçleri ve veri entegrasyonu araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Change Data Capture (değişim verisini yakalama) tecrübesine sahip olmak,

n) Tercihen EDB PostgreSQL Associate Certification, EDB PostgreSQL Professional Certification, Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,

o) Tercihen ilişkisel herhangi bir veri tabanından PostgreSQL veri tabanına göç tecrübesine sahip olmak,

p) Tercihen MongoDB veri tabanı yönetimi konusunda bilgi veya tecrübe sahibi olmak, r) Tercihen veri sözlüğü hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) Tercihen iş zekası uygulaması tecrübesi olmak,

4-Sözleşnıeli bilişim personeli (Yapay zeka geliştirme uzmanı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yapay zeka uygulamaları geliştirmede en az 3 (üç) yıl olmak üzere yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Veri Madenciliği, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Yapay Zeka vb. konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Pandas, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch vb. kütüphanelerinin en az birinde ileri seviye tecrübe sahibi olmak,

f) Büyük dil modelleri (LLM) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak; fine-tuning, RAG, LoRA/QLoRA gibi yöntemlerle model özelleştirme tecrübesine sahip olmak,

g) Sınıflandırma, özetleme ve adlandırılmış varlık tanıma (NER) konularında sıfırdan model tasarlama ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

h) Modellerin servis edilmesi (model serving, API tasarımı, ölçeklenebilir inference çözümleri) aşamalarında tecrübe sahibi olmak,

i) MLOps süreçleri (MLFlow, WandB, CI/CD, model monitoring) hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Ray.io, DeepSpeed vb. frameworkler ile paralel eğilim (data/pipelinc/model parallelism) konusunda tecrübe sahibi olmak,

k) Vektör arama, embedding tabanlı retrieval ve semantic search sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

1) RAG (Retrieval-Augmented Generation) ve benzeri bilgi getirme artırımlı model uygulamaları geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Vektör veritabanları (Pinecone, Weaviate, Milvus, FAISS vb.) kullanarak büyük ölçekli veri ile arama ve indeksleme çözümleri tasarlama tecrübesine sahip olmak,

n) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine sahip olmak,

o) Veri görselleştirme kütüphanelerinden (Plolly, D3.js. Matplotlib, Seaborn vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

p) Bir yapay zeka uygulamasının uçtan uca (veri toplama, işleme, model geliştirme, deployment, geri bildirim toplama) yürütülmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) Kullanıcı geri bildirimlerini yorumlama, model değerlendirme ve sürekli iyileştirme süreçlerinde tecrübe salıibi olmak.

Grup C-2