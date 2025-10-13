Cumhurbaşkanlığı 38 raportör yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden:

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği idari teşkilatında istihdam edilmek üzere 38 (otuz sekiz) Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Yazılı sınav, Ankara'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde 07,12.2025 Pazar günü ÖSYM tarafından iki oturumda yapılacaktır.

1-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava girecek kişilerde,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

e) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

f) Görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

d) ÖSYM tarafından yapılan 2024 veya 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P6. P30, P33 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almış olmak

şartları aranır.

2-SINAV BAŞVURULARI:

A) ÖNBAŞVURU:

a) Sınava ön başvurular, 31 Ekim-11 Kasım 2025 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 20 Kasım 2025 tarihidir.

b) Adaylar ön başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) ya da mobil uygulamalarından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

e) Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

ç) Ön başvuru yaparak ön başvuru ücretini yatıran adaylar en yüksek KPSS puanları esas alınarak aşağıya doğru sıralanacaktır. Atama yapılacak 38 kadronun en fazla on katı kadar aday (380 aday) nihai başvuru yapabilecektir. Sıralamada en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip aday da listeye dahil edilecektir. Ön başvuru sonuçlan, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ön başvuru sonuçlarında adayların ilgili KPSS puanları ve en yüksek KPSS puanı dikkate alınarak ön başvuru yapan adaylar içindeki başarı sıraları yer alacaktır.

B) BAŞVURU

a) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların nihai başvurulan, 14-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemlerinin alınması, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

3-YAZ1LI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Klasik usule göre düzenlenecek olan yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde Ankara'da basılı ortamda uygulanacaktır.

4) Türkiye Ekonomisi.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi:

1) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler.

2) Siyasal Düşünceler Tarihi.

3) Türkiye'nin Yönetim Yapısı.

4) Siyaset Bilimi.

5) Kamu Personel Yönetimi.

* Yazıli sınav soruları, yukarıda belirtilen konular arasından belirlenecektir. Sınavda tüm konulardan soru yer almayabilecektir.

b) Her oturum için adaylara bir kitapçık verilecektir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde tam puan 100 (yüz)'dür. Her oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 1. Oturum %60, 2. Oturum ise %40 olarak ağırlıklandırılarak toplanacak ve yazılı sınav puanı belirlenecektir.

c) Yazılı sınava katılma hakkım elde eden adaylar, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri, yazılı sınava hangi bina ve salonda gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.OO'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

4- YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Yazılı sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

b) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekir. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır,

c) 70 ve üzeri puan alan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde "Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. " ibaresi yer alacaktır. 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde, ''Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız. " ibaresi, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız. " ibaresi yer alacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV

a) Yazılı sınavı kazanmış sayılanlar, sözlü sınava katılma hakkını elde ederler.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların istenilen belgeleri sözlü sınav öncesinde e-Devlet Kapısı üzerinden Cumhurbaşkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://kariyerkapisi.«ov.tr/isealim internet adresi üzerinden elektronik ortamda yüklemeleri gerekmektedir. Sözlü sınav öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav yeri ve tarihi ile Sözlü sınav sonuçları. Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden duyurulacaktır. Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılan bilgilendirmeler adaylar için tebliğ hükmündedir.

6- DİĞER HUSUSLAR

a) Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen/silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri sınav ücretleri iade edilmez/devredilmez.

b) Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

c) Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekretcrliği'nin sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

ç) Sınavın yapılması ya da yapılmaması Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yetkisindedir.

