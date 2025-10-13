İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 13.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 27.10.2025

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,

2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir,

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-devletten alınacak barkotlu belge,

5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

8. Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir,

9. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir,

10. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.

Ünvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1) Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ve başvuru formunu, başvuru için istenilen gerekli belgelerini, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayınlar listesini fiziksel olarak eklemeleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan PDF formatındaki dosyasını ise dijital formatta; Profesör kadrosu için 6 adet USB bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet USB bellek şeklinde hazırlayarak, Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

2) Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul- İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41

10826/1-1