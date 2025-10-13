Avrupa Birliği Başkanlığı 18 Uzman Yardımcısı Alacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI

ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8'inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı 2'nci maddede gösterilen toplam 18 (on sekiz) Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olmak. (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),

3- Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıda belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 180 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

5- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Buna ilişkin olarak;

- Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.

- Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanacaktır.

- Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.

Mezun Olunan Alan/Bölüm:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olmak.

Boş Pozisyon Sayısı: 18

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 180

KPSS Puan Türü: KPSS P3, P4, P14, P19, P24, P29, P34, P39, P44

KPSS Taban Puan: 80

3. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular; 03/11/2025 - 14/11/2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden elektronik ortamda alınacaktır.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. GEREKLİ BELGELER

1- Yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi,

2- YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,

3- Adayların kendi el yazılarıyla okunaklı ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazdıkları kısa özgeçmiş.

5. GİRİŞ SINAVI

Giriş Sınavı yazılı olarak 21/12/2025 tarihinde Saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınavın yapılacağı yere ilişkin ayrıntılı bilgiler e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar yazılı ve sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) bulunduracaktır. Belirtilen nitelikteki kimlik belgelerinden biri yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

6. YAZILI GİRİŞ SINAVI VE SINAV KONULARI

Yazılı sınav, klasik usulde tek oturumlu yapılacak olup 100 puan üzerinden;

a) Avrupa Birliği (35 puan),

b) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (35 puan),

c) Yabancı Dil Bilgisi (30 puan olup 10 puan değerinde tercüme ve 20 puan değerinde AB ve Türkiye AB İlişkileri hakkında değerlendirme sorusu sorulacaktır. Bu sorunun cevabı da yabancı dilde olacaktır.)

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katı 72 (yetmiş iki) aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır.

7. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30 puan) ile Yabancı dil bilgisi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması şarttır.

8. DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartı ve ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla bir yedek liste oluşturulur.

9. NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai sınav sonucuna e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için:

Samet ŞEN : 0312 2181436

Nurullah BERKİL : 0312 2181590

Avrupa Birliği Başkanlığı / Mustafa Kemal Mah 2082. Cadde No: 5 06530 Çankaya / ANKARA

Mail: [email protected]

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10785/1-1