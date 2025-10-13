Bayburt Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6) 2024 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO PERSONELİ

1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet şartını sağlıyor olmak.

2) Bu öğrenimi ile ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

C. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR

1- İlanda istenen belge ve sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabilir olması gerekmektedir.

2- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğe dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir.

3- Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

D. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Bayburt Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ve istenen şartları taşıdığını ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, ilanın her aşamasından işe başlama işlemi gerçekleşse bile iptal edilecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği ünvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri, ünvanı, eksik evrak tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Üniversitemiz gerekli görmesi durumunda başvuru süresi içerisinde www.bayburt.edu.tr adresinden duyurarak ilan şartlarında değişiklik yapabilir veya sonlandırabilir. Lüzum görmesi halinde İlanı her aşamada iptal edebilir.

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç Tarihi :13.10.2025 Mesai Başlangıcı

Bitiş Tarihi :27.10.2025 Mesai Bitimi

E. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2024 KPSS (B) (KPSS(P3) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bayburt.edu.tr adresinden ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlanın her aşamasında adayın başvurusunda eksiklik tespit edilmesi halinde başvurusu veya atama işlemi iptal edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.bayburt.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecektir. Adaylara ait tüm süreçler (başvuru sonuçları, yerleşme işlemleri, işe başlama işlemleri, yedek adaylara ait işlemler vb.) Üniversitemiz www.bayburt.edu.tr adresinden ilan edilecek olup tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Rektörlüğümüz ilan üzerindeki her türlü hakkını saklı tutar.

Detaylı Bilgi İçin:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Telefon : 0 458 211 11 53 / 1175-1180

Faks : 0 458 211 11 90

E-posta : [email protected]

10762/1-1