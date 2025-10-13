Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvurular https://basvuru.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

BAŞVURU NOTLARI :

1- Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Ön değerlendirme ve sonuçlar https://idari.btu.edu.tr/pdb adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- e-Devletten alınan okunaklı karekodlu diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin aslını veya onaylısını teslim etmek zorundadır.

4- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.

6- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez" hükmü gereğince sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

7- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

8- Araştırma Görevlisi giriş sınavı yazılı, Öğretim Görevlisi giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günün mesai saati bitiminde sona erer. Başvurular https://basvuru.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 13 Ekim 2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 27 Ekim 2025