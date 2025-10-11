Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 14 Uzman Yardımcısı Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nda genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrosunda bilişim alanında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 14 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

3- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden; KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 280 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları 11/10/2025 tarihinde başlayıp, 26/10/2025 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü 15/11/2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden "Başvuru Bilgileri" çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü: Temel Bilgisayar Programlama, Algoritmalar, Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları ve güvenliği konularından klasik sınav şeklinde ve 15/11/2025 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki konulara ilaveten yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, "http://www.kgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve "http://www.kgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR:

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

