İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Akademik Personel Başvuru Dilekçesi

2. ALES sonuç belgesi (En az 70 puan ve üzeri) (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. ( e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı )(Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı anasanat dalına başvuracak öğretim elemanı adayları için 55, diğer öğretim elemanı kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir)

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8. Lisans Transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Güncel e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

10. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

11. Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

. Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler buna ilişkin dilekçe vermelidir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 10.10.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 24.10.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 31.10.2025

Sınav Tarihi : 07.11.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.11.2025

