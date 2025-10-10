Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler https://personel.duzce.edu.tr/duyurular adresinden temin edilebilir.

Başvurular http://abas.duzce.edu.tr adresinde yer alan Düzce Üniversitesi Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır Başvuru Tarihleri: 10.10.2025 - 24.10.2025 tarihleri arasındadır.

AKADEMİK İLAN BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Islak İmzalı Aday etkinlik puan listesi.

2) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine, yaptırabileceklerdir. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de sisteme eklenmesi gerekmektedir.

3) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noter onaylı fotokopileri.)

(Üniversitemiz personeli yabancı dil belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine yaptırabileceklerdir.)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e-Devletten alınan adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesi.

5) Özgeçmiş.

6) Bilimsel Çalışmalar .

7) Not: İlan Şartında var ise sertifika, deneyim belgesi vs. bilimsel çalışmalar kısmına yüklenmelidir.

NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 10.10.2025 - 24.10.2025 tarihleri arasındadır.

2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 30.10.2025 tarihinde https://personel.duzce.edu.tr/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 03.11.2025 tarihinde saat 14:00'da başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 05.11.2025 tarihinde yukarıda bahsi geçen internet sitesinden duyurulacaktır.

5- Başvuru için gereken evraklar;

- Dilekçe (yukarıda bahsi geçen internet sitesinden ulaşabilir.)

- Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin e-Devlet çıktısı ya da fotokopisi.

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı.

ÖNEMLİ (!) : ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e - Devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.