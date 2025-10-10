Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1- Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

a) Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

b) 2 (iki) adet fotoğraf,

c) T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği,

d) e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi,

e) e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak hizmet belgesi,

f) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri, Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri, e-Devlet üzerinden alınan belgeler,

g) Yabancı Dil Belgesi,

h) Başlıca araştırma eseri belirtilen Özgeçmiş ve Yayın Listesi, https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Özgeçmiş ve Yayın Listesi başlığı altında yer alan formdur.

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

a) Özgeçmiş ve Yayın Listesi içinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan formdur. (Fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

b) 2.a maddesinde fiziki dosyada beyan edilen tüm belgeler formlar sekmesinde ayrıntılı olarak gösterilen "Örnek Flash Bellek Dosya Düzeni" formunda PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (Ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır.) Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

a) Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

b) 2 (iki) adet fotoğraf,

c) T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği,

d) e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi,

e) e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak hizmet belgesi,

f) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri, Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri, e-Devlet üzerinden alınan belgeler,

g) Yabancı Dil Belgesi,

h) Özgeçmiş ve Yayın Listesi, https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Özgeçmiş ve Yayın Listesi başlığı altında yer alan formdur.

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

a) Özgeçmiş ve Yayın Listesi içinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan formdur. (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

b) 2.a maddesinde fiziki dosyada beyan edilen tüm belgeler formlar sekmesinde ayrıntılı olarak gösterilen "Örnek Flash Bellek Dosya Düzeni" formunda PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1- Dekanlık/ Müdürlüğe Sunulacak Başvuru Dosyası:

a) Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

b) 2 (iki) adet fotoğraf,

c) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği,

d) e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi,

e) e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak hizmet belgesi,

f) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri ile e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir,

g) Yabancı Dil Belgesi,

h) Özgeçmiş ve Yayın Listesi https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan Özgeçmiş ve Yayın Listesi başlığı altında yer alan formdur.

2- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

a) Özgeçmiş ve Yayın Listesinde (Adayın Doktora/Sanatta Yeterlilik Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan formdur. (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

b) 2.a maddesinde fiziki dosyada beyan edilen tüm belgeler formlar sekmesinde ayrıntılı olarak gösterilen "Örnek Flash Bellek Dosya Düzeni" formunda PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı dille eğitim veren bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

6. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.

8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

9. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

10. İlana ilişkin formlar ve ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personel adresinde yer alan formlar sekmesinde bulunmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir),

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

6.Tezli yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

7. Lisans Transkripti (aslı veya onaylı sureti ), (Başvuru süreci içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için öğrenci belgesi (Başvuru süreci içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

9. Geçerliliği bulunan ALES belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

10. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

11. YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dil belgesi (doğrulama kodunun okunabilir olması),

12.Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge (İlan edilen öğretim görevlisi kadrosunun başvuru şartına bağlı olarak alacakları deneyim belgesi aslı veya karekodlu belgeler kabul edilir.),

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e-Devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022- 31767) 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki "öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil sonuç belgeleri geçersizdir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyet notu 4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılacaktır.

7. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://hacibayram.edu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.

9. Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında iptal, değişiklik yapabilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi : 10.10.2025

Son Başvuru Tarihi : 24.10.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2025

Sınav Giriş Tarihi : 06.11.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.11.2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://hacibayram.edu.tr/personel