Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde (24 Ekim 2025 saat 17:00'a kadar) Üniversitemiz https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrim içi başvuru şeklinde yapılacaktır. Ayrıca Doçent kadrolarına başvuracak adayların 1 (bir) adet fiziki başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise 1 (bir) adet fiziki başvuru dosyalarını kadronun ilan edildiği birime son başvuru tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Gerekli açıklamalar Üniversitemizin https://www.omu.edu.tr/tr/duyurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yönergeye https://unikys.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvuralar ile şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuruda bulunamaz.

Başvurular, "BAŞVUR" butonuna tıklanarak kaydedilmediği sürece, sistemin erişime kapatılacağı ilan bitiş tarih ve saatine kadar güncellenebilecektir. Sistem erişime kapatıldıktan sonra herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapılamayacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için "BAŞVUR" butonuna tıklanması zorunludur.

Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent unvanını alanlar veya doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

