Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 24 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEI, BİLGİLER

1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-I 'de belirtilen pozisyonlar için toplam 24 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tabh-i: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı

2- İlgili pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-l'de belirtilmiştir. Bir pozisyona yapılan başvurular arasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınavda başarılı olan aday sayısının söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjandan daha az olması halinde, söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjan farkı ilgili pozisyon özelinde belirlenen diğer kontenjana aktarılabilir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, c) 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3- Başvurulacak pozisyonla ilgili olarak "B. ÖZEL ŞARTLAR" bölümünde belirtilen koşulları sağlamak.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurulularınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1 'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Büro Personeli (Lisans)

a) Yükseköğretim kumullarından (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) lisans düzeyinde mezun olmak.

b) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

e) KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

ç) Başkanlığın çalışma alanlarında uluslararası kuruluşlarca veya kamu kurumlanınca fon sağlanan projelerde veya Sivil Toplum Kuruluşlarında en az 1 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - Ortaöğretim)

a) Ortaöğretim kurumlarının (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 01.01.1980 ve sonrası doğum] u olmak.

e) KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

ç) Bedensel güç ve dayanıklılık gerektiren işleri yerine getirebilmek.

d) tç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

e) Görevi sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekmektedir.)

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurulularınca fon sağlanan projeler kapsamında makam hizmetinde protokol etkinlikleri ve toplantı organizasyonları konularında en az 1 yıl çalışmış olmak.

g) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi -Önlisans)

a) Yükseköğretim kuramlarından (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) önlisans düzeyinde mezun olmak.

b) 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak.

e) KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

ç) Bedensel güç ve dayanıklılık gerektiren işleri yerine getirebilmek

d) İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

e) Görevi sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tanı teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekmektedir.)

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu burumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında veya kuruluşlarda en az 1 yıl çalışmış olmak.

g) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Şoför - Önlisans)

a) Yükseköğretim kurumlarmdan (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) önlisans düzeyinde mezun olmak.

b) 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak.

e) KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

ç) Cinsiyeti erkek olmak.

d) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

e) Görevi sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış ve en az 2 yıldır geçerliliği bulunan B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

g) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psıkoteknik belgesine sahip olmak.

ğ) SRC2 belgesine sahip olmak.

Destek Personeli (Şoför - Ortaöğretim)

a) Ortaöğretim kurumlanılın (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak.

e) KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

ç) Cinsiyeti erkek olmak.

d) İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

e) Görevi sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak

f) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış ve en az 2 yıldır geçerliliği bulunan B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

g) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

ğ) SRC2 belgesine sahip olmak.

Koruma ve Güvenlik Personeli (Önlisans)

a) Yükseköğretim kuramlarından (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) önlisans düzeyinde mezun olmak.

b) KPSS (B) grubu P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

e) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşımak.

ç) 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak.

d) 170 cm'den kısa boylu olmamak.

e) Beden kitle indeksi 18,00 (dahil) - 27,00 (dahil) arasında olmak (Beden kitle indeksi, beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi "80/l,802=24,69" şeklinde hesaplanır.)

t) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden duyuru tarihinden itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.) ğ) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına engel bir durumu olmamak.

Koruma ve Güvenlik Personeli (Ortaöğretim)

a) Ortaöğretim kurumlanılın (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) herhangi bir alanından mezun olmak

b) KPSS (B) grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşımak.

ç) 0101.1995 ve sonrası doğumlu olmak.

d) 170 cm'den kısa boylu olmamak.

e) Beden kitle indeksi 18,00 (dahil) - 27,00 (dahil) arasında olmak (Beden kitle indeksi, beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi "80/l,802=24,69" şeklinde hesaplanır.)

f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden duyuru tarihinden itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.) ğ) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına engel bir durumu olmamak.

III. BAŞVURU İÇİM GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Adayların başvuru aşamasında beyan etmeleri gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmektedir.

1-Özgeçmiş: Adayların kendi el yazıları ile kompozisyon şeklinde hazırlamış olduklan özgeçmişlerini sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili dokümanın, Türkçe olarak iki sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir.

2-Diploma/Mezuniyet Belgesi: Adayların öğrenim bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir. Mezuniyet bilgileri sisteme yansımayan veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi güncel dokümanları sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

3-Denklik Belgesi: Mezuniyet şartını sağlamak üzere geçerli olan eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte YÖK/MEB onaylı denklik belgesini pdf formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

4-KPSS Belgesi: 2024 yılında düzenlenen KPSS (B) grubundan alınmış ve başvurulan pozisyonun özel şartlarına uygun nitelikteki bir puan bilgisinin sistemde yer alması gerekmektedir. İlgili puan bilgisi sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

5-Mesleki Tecrübe Belgesi: Büro personeli ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonlarına başvuruda bulunacak olan adayların, özel şartlar bölümünde belirtilen mesleki deneyime sahip olduklarını gösteren iş yeri onaylı belgelerini sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. İbraz edilecek olan belgede adayın adı soyadı, TCKN, çalıştığı kurum, görev aldığı birim, işe başlama/ayrılma tarihi, unvanı, görev tanımı gibi hususlara açıkça yer verilmesi beklenmektedir.

Hazırlanan belgenin bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini lek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

6-Adli Sicil Belgesi: Adayların adli sicil kayıtlarının sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili sicil kaydı bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir.

7-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. İlgili bilgiler sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

8-Sağhk Beyanı: Başvuruda bulunan tüm adayların görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyanlarını sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

9-Diğer Bilgi ve Belgeler:

- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikası.

- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi (arkalı-önlü), psikoteknik belgesi ve SRC2 belgesi.

- Koruma ve Güvenlik Personeli pozisyonu için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız öze! güvenlik görevlisi kimlik kartını gösterir belge ile boy ve kilo bilgisi.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ

1-Başvurular, E-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım} ve Kariyer Kapısı (https://isealimkanyerkapisi.ebiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların Kariyer Kapısı üzerinden alım ilanına başvurabilmeleri için E-Devlet kullanıcı kayıtlarının bulunması gerekmektedir.

3- Sınav başvuruları 10/10/2025 Cuma günü saat 09.00'da başlayıp, 20/10/2025 Pazartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de sona erecektir.

4- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.

5- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda beyan edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.

3- Başvuru süreci başta olmak üzere alım sürecinin tamamında aday adına bilgi talebinde bulunan üçüncü şahıslara hiçbir suretle bilgi aktarımında bulunulmayacaktır.

4- İlanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava davet edilecektir. Başvurulan pozisyonlar için KPSS puanına göre en yüksekten başlanarak sıralama listesi oluşturulacaktır.

5- Başvuru inceleme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Sınav tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

VI. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

1-Yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde başvurulan pozisyon için sıralamaya giren adaylar Başkanlığımız tarafından düzenlenecek olan sözlü sınava davet edilecektir. Adayların almış oldukları puana göre merkezi bir atama işlemi gerçekleştirılmeyecektir.

2-Büro Personeli, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Destek Personeli (Şoför), Koruma ve Güvenlik Personeli pozisyonları için sadece sözlü sınav uygulanacaktır.

3-Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4-Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından aşağıda yer alan beş konu başlığı üzerinden değerlendirilecektir:

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

5-Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1-Smav sonuçlarına Başkanlığın ınternet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

2-Btiro Personeli, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Destek Personeli (Şoför), Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

3-Başvurulan her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenebilecektir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacaktır.

4-Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

5-Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 3 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Ancak bu süre hiçbir şekilde müteakip yerleştirme duyurusunun yapıldığı tarihi geçemez.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon 1+90 312 218 42 40

10732/1-1